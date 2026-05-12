Villarruel volvió a desafiar al entorno de Milei con una nueva ironía sobre el caso Adorni

Victoria Villarruel volvió a lanzar una ironía vinculada al caso Adorni

La vicepresidenta cuestionó las acusaciones de “traición” dentro del oficialismo

La referencia a las “cascadas” apuntó al escándalo judicial del jefe de Gabinete

La relación entre Villarruel y el entorno de Milei continúa deteriorándose

El caso Adorni sigue generando tensión política dentro del Gobierno nacional

La vicepresidenta utiliza las redes sociales para marcar autonomía frente a la Casa Rosada

Victoria Villarruel volvió a marcar distancia del núcleo duro del Gobierno nacional y utilizó nuevamente las redes sociales para enviar un mensaje cargado de ironía política hacia el entorno presidencial. Esta vez, la vicepresidenta hizo referencia indirecta al escándalo judicial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y dejó una frase que rápidamente generó repercusiones dentro del oficialismo y en la oposición.

La titular del Senado respondió a un usuario que cuestionaba las acusaciones de “traición” que desde hace meses distintos sectores libertarios lanzan contra ella. Lejos de evitar el tema, Villarruel decidió contestar públicamente y aprovechó para deslizar una crítica velada hacia la situación que atraviesa el Gobierno.

“Sigo esperando saber cuál es la traición, ni una prueba, ni un indicio más que palabrerío estéril. Mientras tanto todos los días tenemos ‘cascadas’ de noticias y hechos… raro”, escribió la vicepresidenta en su cuenta de X.

La referencia a las “cascadas” fue interpretada de inmediato como una alusión directa a una de las revelaciones surgidas en la investigación judicial sobre Adorni. En las últimas semanas, uno de los contratistas vinculados a las remodelaciones de la propiedad del jefe de Gabinete declaró haber realizado una cascada ornamental en el inmueble ubicado dentro de un barrio privado, un dato que se volvió rápidamente viral en redes sociales y alimentó el escándalo político alrededor del funcionario.

No se trató de un comentario aislado. Días atrás, Villarruel ya había utilizado una expresión similar cuando habló irónicamente de una “cascada de éxitos”, en otra aparente referencia a las denuncias que rodean al entorno de la Casa Rosada. Cada uno de esos mensajes es leído dentro del oficialismo como una demostración pública de autonomía y una señal del creciente deterioro de la relación entre la vicepresidenta y el círculo más cercano a Javier Milei.

El vínculo entre Villarruel y el presidente atraviesa desde hace meses un escenario de fuerte tensión política. La vicepresidenta quedó prácticamente marginada de las decisiones estratégicas del Gobierno y mantiene una relación distante tanto con Karina Milei como con buena parte de los funcionarios más influyentes de la administración libertaria.

La fractura interna comenzó a hacerse visible tras diferencias políticas, disputas de poder y desacuerdos respecto de la conducción parlamentaria y el armado político oficialista. Desde entonces, la vicepresidenta comenzó a construir un perfil cada vez más autónomo, con intervenciones públicas que suelen incomodar al entorno presidencial.

En la Casa Rosada, cada aparición de Villarruel genera preocupación por el impacto político que pueden tener sus declaraciones. Aunque evita confrontar abiertamente con Milei, la vicepresidenta utiliza mensajes cargados de ironía y dobles lecturas que profundizan la tensión interna dentro del oficialismo.

El nuevo episodio ocurre además en un momento especialmente sensible para el Gobierno, atravesado por la investigación judicial sobre Manuel Adorni. La causa analiza presuntas inconsistencias patrimoniales vinculadas al jefe de Gabinete, incluyendo propiedades, remodelaciones y movimientos financieros que comenzaron a generar cuestionamientos tanto dentro como fuera del oficialismo.

En los últimos días, incluso dirigentes cercanos al Gobierno reclamaron que Adorni presente públicamente su declaración jurada y ofrezca explicaciones para intentar contener el desgaste político. Mientras tanto, la oposición busca capitalizar el caso y avanzar con pedidos de interpelación en el Congreso.

En ese contexto, los mensajes de Villarruel adquieren una dimensión política mayor. Cada frase es interpretada como una toma de posición dentro de la interna libertaria y como una forma de diferenciarse de un Gobierno del que formalmente sigue formando parte, pero del que aparece cada vez más distante.

La vicepresidenta, sin romper explícitamente con Milei, parece haber encontrado en las redes sociales el espacio ideal para enviar señales políticas y exponer las fisuras internas de una administración que enfrenta uno de sus momentos más complejos desde su llegada al poder.