Santa Fe vuelve a marchar por la universidad pública: convocan a una nueva movilización federal

La comunidad universitaria de Santa Fe volverá a salir a las calles este martes 12 de mayo en defensa de la universidad pública, la educación gratuita y el financiamiento del sistema científico nacional, en el marco de una nueva Marcha Federal Universitaria que se replicará en distintas ciudades del país.

La convocatoria es impulsada por la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Tecnológica Nacional Regional Santa Fe y distintos gremios docentes, no docentes y estudiantiles.

Según informaron los organizadores, la concentración comenzará a las 16 en inmediaciones de Telefe Santa Fe, en la bajada del Puente Colgante. Desde allí, la movilización avanzará por Bulevar Pellegrini hasta el Rectorado de la UNL, donde a las 17 se realizará el acto central.

El principal reclamo de la jornada apunta a exigir la implementación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional junto al Frente Sindical Universitario.

La rectora de la UNL, Laura Tarabella, señaló que la movilización busca volver a poner en agenda “el potencial transformador de la universidad pública argentina”.

“Esta no es solamente una marcha en defensa de la educación pública, sino también por la democracia y la defensa de nuestros derechos”, expresó la titular de la casa de estudios.

Por su parte, el rector nacional de la Universidad Tecnológica Nacional, Rubén Soro, sostuvo que el eje central de la convocatoria es garantizar recursos para sostener el funcionamiento de las universidades públicas y la investigación científica.

Además, destacó el respaldo social que mantienen las universidades nacionales. “La sociedad sabe lo que significa la universidad pública y por eso sigue siendo una de las instituciones con mayor credibilidad”, afirmó.

La movilización contará con la participación de organizaciones estudiantiles y gremiales como la Federación Universitaria del Litoral, ADUL, APUL, FAGDUT y el Centro de Estudiantes de la UTN Santa Fe.

También participaron de la presentación oficial del acto el decano de la UTN Santa Fe, Alejandro Toffolo, junto a representantes gremiales y dirigentes estudiantiles de ambas universidades.

Bajo la consigna “La Universidad no se apaga”, la comunidad universitaria buscará volver a visibilizar la situación presupuestaria que atraviesan las casas de estudio públicas y reclamar mayores recursos para garantizar el funcionamiento del sistema de educación superior en Argentina.