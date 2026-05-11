Santa Fe presentó una versión inclusiva del Himno Nacional en lengua de señas realizada por estudiantes sordos

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó este lunes la presentación oficial de una producción audiovisual del Día del Himno Nacional Argentino interpretada en Lengua de Señas Argentina (LSA), una iniciativa desarrollada por estudiantes de escuelas para personas sordas de toda la provincia.

El acto se realizó en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno y formó parte de las actividades por la conmemoración del Día del Himno Nacional, celebrado cada 11 de mayo.

La propuesta fue impulsada de manera conjunta entre el Gobierno provincial y Radio y Televisión Santafesina y contó con la participación de 24 alumnos pertenecientes a las 14 escuelas para personas sordas del territorio santafesino.

Durante la presentación, Pullaro destacó el valor educativo y simbólico de la iniciativa y sostuvo que el Himno Nacional “nos proyecta a todos los argentinos y nos da identidad”.

El mandatario provincial afirmó además que la canción patria representa principios fundamentales como la igualdad y la libertad. “Con esos dos valores, el Himno nos convoca a construir y fortalecer la vida democrática”, expresó.

La producción audiovisual fue concebida como una herramienta pedagógica destinada a ser utilizada en escuelas de toda la provincia, con el objetivo de promover la inclusión y garantizar el acceso a contenidos educativos adaptados.

El ministro de Educación, José Goity, remarcó que el Himno Nacional forma parte de la experiencia escolar y señaló que “la escuela debe ser un espacio para todos y todas, sin exclusiones”.

Por su parte, la secretaria de Educación, Carolina Piedrabuena, explicó que el proyecto nació en una escuela de la ciudad de Santa Fe y luego se amplió a toda la provincia para que estudiantes sordos pudieran interpretar el Himno en Lengua de Señas Argentina.

Entre los protagonistas de la experiencia estuvo Axel Méreles, alumno de la Escuela Especial Nº 2028, quien contó —a través de una intérprete— que durante la grabación trabajaron junto a especialistas que indicaban el ritmo musical y las señas correspondientes.

También participó Sebastián Bruno, representante de Asorsafe, quien recordó que la traducción oficial del Himno a la Lengua de Señas Argentina comenzó a desarrollarse en 2012 a partir de un trabajo de la Confederación Argentina de Sordos y fue aprobada formalmente en 2018.

Del acto participaron además la diputada nacional Gisela Scaglia, el intendente de Santa Fe Juan Pablo Poletti, el senador Paco Garibaldi, representantes de asociaciones de personas sordas y autoridades provinciales y municipales.

La iniciativa se enmarca dentro de las políticas de educación inclusiva impulsadas por la provincia y busca ampliar el acceso a herramientas pedagógicas adaptadas para estudiantes sordos en todo el sistema educativo santafesino.