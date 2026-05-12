Pullaro impulsa un duro paquete de leyes de seguridad y se viene un fuerte debate en Santa Fe

El gobierno de Santa Fe, encabezado por Maximiliano Pullaro, envió a la Legislatura provincial un amplio paquete de proyectos de seguridad que busca otorgar mayores facultades a la Policía y al Ministerio Público de la Acusación para combatir el delito y profundizar las políticas de control criminal.

Las iniciativas fueron presentadas días atrás ante diputados y senadores oficialistas por el ministro de Gobierno, Fabián Bastia, y el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni. Desde el oficialismo reconocen que se viene una discusión intensa tanto dentro de la coalición gobernante como en el ámbito jurídico y político.

El paquete incluye once proyectos de ley orientados a endurecer herramientas de prevención e investigación criminal, con cambios que podrían modificar de manera significativa el funcionamiento actual del sistema penal santafesino.

Entre las medidas más sensibles aparece la posibilidad de realizar allanamientos y derribos de búnkeres vinculados al narcotráfico sin necesidad de una audiencia previa, además de ampliar el radio de acción policial durante operativos por un período de hasta 24 horas.

La propuesta también contempla nuevas facultades para actuar de manera inmediata en domicilios cuando se detecte el secuestro de armas en la vía pública, junto con un esquema más intensivo de cacheos e identificaciones preventivas.

Otro de los puntos que genera mayor controversia es el endurecimiento de las condiciones para presos de alto perfil. Actualmente, ese grupo de detenidos tiene permitido recibir visitas de 30 minutos cada 15 días, pero el nuevo esquema habilitaría incluso la suspensión total del contacto presencial, dejando únicamente la comunicación por correspondencia escrita en determinados casos.

Además, el gobierno provincial impulsa incorporar la figura del juicio en ausencia o “en rebeldía”, mecanismo que permitiría avanzar con procesos judiciales contra acusados debidamente notificados que no se presenten ante la Justicia.

Uno de los aspectos más delicados del proyecto es la restitución de la llamada “declaración informativa”, que habilitaría tomar testimonios en etapas iniciales de investigaciones penales sin la presencia obligatoria de un abogado defensor, algo que seguramente abrirá un fuerte debate jurídico.

También se proponen cambios en el uso de pruebas judiciales, permitiendo admitir ciertos elementos obtenidos con irregularidades procesales si son considerados relevantes para la investigación.

Dentro de Unidos para Cambiar Santa Fe ya comenzaron las conversaciones internas para definir la estrategia legislativa. El oficialismo todavía analiza si los proyectos ingresarán inicialmente por Diputados o por el Senado, mientras busca consolidar consensos dentro de la coalición antes de enfrentar el debate con la oposición.

En la Casa Gris consideran que la mejora de algunos indicadores de seguridad habilita avanzar hacia un modelo más enfocado en la prevención y el fortalecimiento operativo de las fuerzas de seguridad y la fiscalía.

La relación entre el gobierno provincial y el Ministerio Público de la Acusación también aparece como un factor clave en este proceso. Desde el Ejecutivo destacan el vínculo fluido con la fiscal general María Cecilia Vranicich y remarcan que existe un fuerte alineamiento institucional para avanzar en las reformas.

En paralelo, el gobierno trabaja sobre otro eje que ganó centralidad en los últimos meses: las amenazas en escuelas. El caso del asesinato de Ian Cabrera, ocurrido en San Cristóbal y protagonizado por un adolescente de 15 años, aceleró la elaboración de herramientas específicas para detectar situaciones de riesgo.

El nuevo esquema buscará formalizar protocolos de actuación e incorporar mecanismos de ciberpatrullaje e inteligencia digital para anticipar posibles hechos violentos dentro de ámbitos escolares.

Con este paquete de reformas, el gobierno de Pullaro apuesta a profundizar su perfil de endurecimiento contra el delito, aunque el debate político y judicial promete convertirse en uno de los más intensos del año en la provincia.