El reclamo de Sáenz reabre la crisis energética del norte argentino

La llegada del frío volvió a exponer la fragilidad del sistema gasífero en el norte argentino

Gustavo Sáenz reclamó previsibilidad y acusó una histórica postergación de la región

Las industrias advierten que podrían sufrir restricciones productivas por falta de abastecimiento

El alto costo del GNL complica las alternativas para cubrir la demanda invernal

La reversión inconclusa del Gasoducto Norte sigue siendo el principal cuello de botella

El conflicto energético reabre el debate sobre la distribución federal de la infraestructura argentina

La llegada anticipada de las bajas temperaturas volvió a poner en escena un problema que desde hace años condiciona la vida cotidiana y la actividad económica del norte argentino: la incertidumbre en torno al suministro de gas. En ese contexto, el gobernador de Gustavo Sáenz decidió elevar el tono de su reclamo hacia la administración nacional y exigir garantías concretas para evitar restricciones durante el invierno.

A través de un video difundido en redes sociales, el mandatario salteño cuestionó la falta de respuestas estructurales y planteó que las provincias del norte siguen siendo postergadas en materia energética. “No podemos seguir siendo argentinos de segunda”, afirmó, en un mensaje que rápidamente adquirió repercusión política y económica. La frase sintetizó una demanda histórica de la región: contar con previsibilidad en el abastecimiento de un recurso esencial para hogares, industrias y comercios.

El planteo de Sáenz no se limitó a una discusión coyuntural. El gobernador recordó que durante décadas Salta fue una de las principales proveedoras de gas del país y sostuvo que existe una contradicción difícil de explicar para los habitantes de la provincia. Según remarcó, mientras desde territorio salteño se abasteció durante años al sistema energético nacional, hoy la región enfrenta cada invierno el temor de sufrir cortes o restricciones por falta de infraestructura y capacidad de transporte.

La preocupación no aparece en el vacío. En las últimas semanas, el sistema gasífero argentino comenzó a exhibir señales de tensión ante el primer ingreso de aire polar del año. Distribuidoras del Área Metropolitana de Buenos Aires dispusieron limitaciones para el expendio de GNC interrumpible y reducciones en algunos consumos industriales con el objetivo de preservar la presión en los gasoductos. Aunque las medidas se concentraron inicialmente en el centro del país, el panorama resulta aún más delicado para el norte argentino, donde las limitaciones son consideradas estructurales.

El principal cuello de botella sigue siendo la demora en la reversión del Gasoducto Norte, una obra clave para garantizar el transporte del gas proveniente de Vaca Muerta hacia provincias como Salta, Jujuy y Tucumán. Mientras los avances continúan siendo parciales, la región depende de un esquema frágil que combina importaciones, restricciones y prioridades de consumo definidas desde el sistema nacional.

En ese escenario, el reclamo del gobernador salteño se mezcla con la inquietud del sector privado. La Unión Industrial de Salta advirtió que numerosas empresas atraviesan negociaciones contractuales sin definiciones claras respecto al abastecimiento para los meses de invierno. Industrias vinculadas a la cerámica, los ingenios azucareros, las curtiembres y la minería observan con preocupación la posibilidad de sufrir interrupciones que afecten producción, empleo y exportaciones.

A la incertidumbre técnica se suma un problema económico cada vez más complejo. El gas natural licuado aparece como alternativa para cubrir la demanda en momentos críticos, pero su costo se disparó en el mercado internacional. Según estimaciones de especialistas del sector energético, la factura argentina para importar GNL durante este invierno podría duplicar la del año pasado y superar los 1.400 millones de dólares.

El impacto potencial de esos valores genera resistencia entre las industrias, muchas de las cuales consideran inviable absorber semejante incremento de costos. Algunos analistas incluso advierten que numerosas plantas podrían optar por reducir producción o migrar temporalmente hacia combustibles más baratos, aunque también más contaminantes, como el carbón.

La paradoja energética argentina vuelve así a quedar expuesta. Mientras el país dispone de enormes reservas de gas en Neuquén y proyecta consolidarse como exportador regional de energía, amplias zonas del interior continúan sin acceso garantizado al recurso durante los meses de mayor demanda. “El gas sobra, pero no hay capacidad para transportarlo”, resumieron desde el sector industrial salteño.

En medio de ese cuadro, la presión política sobre la Casa Rosada comienza a crecer. El reclamo de Sáenz no sólo expresa la tensión de una provincia, sino también el malestar acumulado de una región que siente que las promesas de infraestructura nunca terminan de traducirse en soluciones concretas. Con el invierno cada vez más cerca, la discusión energética volvió a convertirse en una prueba de gestión para el Gobierno nacional.