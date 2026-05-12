Jorge Triaca respaldó la postura del PRO y reclamó más gestión y transparencia al Gobierno

Jorge Triaca defendió el comunicado del PRO y marcó diferencias con el Gobierno nacional

El partido reclama más gestión y cuestiona la falta de avances en infraestructura, salud y educación

El ex ministro criticó la confrontación oficial con el periodismo y pidió mayor transparencia

Las declaraciones expusieron nuevas tensiones entre el PRO y La Libertad Avanza

Triaca tomó distancia del rumbo de Patricia Bullrich dentro del oficialismo libertario

El PRO mantiene abierta la posibilidad de acuerdos futuros, pero condicionados a cambios en la gestión

La relación entre el PRO y el gobierno de Javier Milei atraviesa una etapa de creciente tensión política. Aunque el partido fundado por Mauricio Macri acompañó buena parte de las reformas impulsadas por la administración libertaria en el Congreso, comenzaron a multiplicarse las señales de incomodidad por el estilo de gestión, la falta de avances en áreas estratégicas y la confrontación permanente con sectores de la prensa y de la oposición.

Ese malestar quedó reflejado en las declaraciones de Jorge Triaca, quien defendió el reciente comunicado partidario en el que el PRO fijó posición frente al rumbo del Gobierno y dejó en claro que el respaldo legislativo no implica un alineamiento automático ni incondicional. Según explicó el exministro, el documento expresa una preocupación extendida dentro del espacio político respecto de la ausencia de resultados concretos en temas vinculados a infraestructura, salud y educación.

Triaca sostuvo que el PRO comparte la necesidad de avanzar con reformas estructurales, pero advirtió que la sociedad también espera respuestas de gestión. En ese sentido, planteó que muchas iniciativas fundamentales para el desarrollo económico permanecen demoradas o directamente paralizadas. La crítica apuntó especialmente a la falta de obras de infraestructura que permitan modernizar la economía y reducir desequilibrios históricos entre distintas regiones del país.

El ex funcionario recordó que el PRO acompañó proyectos sensibles impulsados por el oficialismo, entre ellos las reformas laborales y económicas debatidas en el Congreso, pero remarcó que el partido no pretende quedar asociado a errores que considera evitables. Detrás de esa postura aparece una estrategia política cada vez más visible: sostener el apoyo a determinadas transformaciones económicas sin resignar identidad propia ni quedar absorbido por La Libertad Avanza.

La discusión también alcanzó el terreno institucional y el vínculo del Gobierno con el periodismo. Triaca fue particularmente crítico frente a la reacción oficial ante las denuncias que involucran al vocero presidencial Manuel Adorni y frente a las decisiones adoptadas en relación con el acceso a la información pública.

Para el dirigente del PRO, los funcionarios tienen la obligación de responder ante cuestionamientos y brindar explicaciones claras. En ese marco, cuestionó el cierre de la sala de periodistas y consideró que restringir el acceso a la información constituye un error político e institucional. Según afirmó, la confrontación con la prensa no resuelve los problemas de la sociedad y sólo contribuye a profundizar el clima de polarización.

Las declaraciones de Triaca también dejaron entrever una diferenciación respecto del estilo comunicacional que caracterizó a la gestión de Mauricio Macri. El exministro reivindicó la relación que, según sostuvo, mantuvo el gobierno de Cambiemos con los medios y los periodistas, y planteó que la convivencia democrática exige naturalizar las preguntas incómodas y garantizar transparencia en la función pública.

Otro de los puntos sensibles fue la situación de Patricia Bullrich, histórica dirigente del PRO que actualmente forma parte del gobierno libertario. Triaca evitó profundizar las diferencias personales, aunque dejó una definición política contundente al señalar que Bullrich “tomó su camino”. La frase expuso la distancia cada vez mayor entre el núcleo partidario encabezado por Macri y los dirigentes que decidieron incorporarse plenamente al esquema de poder de Milei.

A pesar de las críticas, el PRO todavía evita cerrar la puerta a una eventual alianza electoral futura. Triaca explicó que cualquier acercamiento dependerá de la capacidad del Gobierno para escuchar demandas sociales, corregir errores y avanzar sobre problemas estructurales. En caso contrario, advirtió que el partido podría construir una propuesta alternativa junto a otros sectores que compartan una agenda de cambio institucional y económico.

La definición refleja el delicado equilibrio que intenta sostener el PRO en el actual escenario político. Por un lado, busca diferenciarse de un oficialismo que conserva altos niveles de apoyo en parte de su electorado. Por el otro, intenta evitar una ruptura total que fracture aún más al espacio opositor no peronista.

Mientras tanto, las discusiones sobre candidaturas y frentes electorales continúan postergadas. En el partido consideran que todavía no es tiempo de definir nombres, sino de ordenar posiciones políticas y reconstruir una narrativa propia frente a un gobierno que, hasta hace pocos meses, aparecía como un aliado natural.