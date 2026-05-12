Macri entendió el peligro: Milei no quiere socios, quiere quedarse con todo

Macri entendió el peligro: Milei no quiere socios, quiere quedarse con todoOPINIÓN Ricardo ZIMERMAN
Durante meses, Mauricio Macri eligió callar. Tragó saliva. Miró para otro lado. Soportó agravios públicos. Aceptó desplantes. Bancó silenciosamente un experimento político que muchas veces parecía decidido a humillar al PRO mientras, paradójicamente, se sostenía gracias al respaldo parlamentario del propio macrismo. Pero hay un momento donde incluso el dirigente más racional entiende que seguir callando deja de ser prudencia para convertirse en rendición. Y ese momento, finalmente, llegó.
El documento difundido por el PRO no fue un comunicado más. Fue una advertencia. Un mensaje interno y externo. Un límite político. Mauricio Macri decidió mover una ficha porque empezó a comprender algo que quizás hasta ahora se resistía a aceptar: Javier Milei no construye alianzas. Las devora.
Y ese es el verdadero problema que hoy atraviesa al PRO. No una discusión ideológica. No diferencias económicas. No debates sobre el déficit fiscal o la inflación. El conflicto de fondo pasa por otra cuestión mucho más profunda: la supervivencia política.
Desde el comienzo del mandato del actual Gobierno, buena parte del macrismo actuó bajo una lógica entendible. El país venía de un desastre económico monumental y el gobierno libertario aparecía como la única alternativa con fuerza suficiente para evitar otra recaída populista. En ese contexto, confrontar con Milei parecía irresponsable. Muchos dirigentes amarillos consideraban que había que acompañar aunque fuera incómodo. Incluso tolerando agresiones constantes.
Pero el problema de los liderazgos construidos alrededor de la confrontación permanente es que nunca alcanzan un punto de saciedad. Necesitan seguir acumulando enemigos. Y cuando se quedan sin adversarios enfrente, empiezan a buscar víctimas entre los propios aliados.
Eso es exactamente lo que empezó a percibir Macri.
La cena de la Fundación Libertad fue mucho más importante de lo que parece. Porque allí ocurrió algo que en política nunca es casual. Milei no sólo criticó duramente la gestión económica del ex presidente mostrando gráficos y estadísticas negativas. Además decidió ignorarlo públicamente. No saludarlo. No nombrarlo. Invisibilizarlo. Y en el lenguaje brutal del poder, eso significa una sola cosa: marcar jerarquías.
El mensaje implícito fue clarísimo. “Ya no te necesito”.
Ahí empezó a consolidarse la reacción de Macri. Porque el fundador del PRO puede aceptar diferencias. Lo que no acepta es la humillación pública mientras su partido sigue siendo clave para sostener gobernabilidad parlamentaria.
Y además hay otro elemento decisivo: el macrismo siente que La Libertad Avanza empezó directamente una operación de absorción política sobre el PRO. Ya no se trata solamente de acuerdos legislativos o coincidencias económicas. El oficialismo libertario avanza sobre dirigentes, estructuras y votantes amarillos con una lógica muy concreta: quedarse con todo el espacio de centroderecha argentino.
Ahí aparece el verdadero fantasma que preocupa a Macri: terminar convertido en una pieza decorativa de un armado político ajeno.
Por eso el documento del PRO buscó recuperar identidad. Hablar de gestión. De rutas. De hospitales. De educación. De administración pública. En otras palabras: recordar que gobernar no es solamente pelearse por Twitter, insultar periodistas o construir enemigos permanentes.
Porque ése empieza a ser otro problema serio del Gobierno. La administración libertaria se acostumbró tanto a la lógica de combate que pareciera no registrar el desgaste político que generan ciertas conductas.
El episodio alrededor de Manuel Adorni funcionó como detonante de algo mucho más grande. Dentro del PRO comenzó a crecer la preocupación frente a un oficialismo que responde cada vez peor ante cuestionamientos públicos. La agresividad contra periodistas, la intolerancia frente a preguntas incómodas y el cierre creciente alrededor del poder empiezan a generar ruido incluso entre quienes apoyan el rumbo económico.
Porque hay algo que el Gobierno todavía no parece entender: bajar la inflación no convierte automáticamente cualquier conducta política en virtuosa.
Y Macri, con todos sus errores, sí entiende algo central sobre el funcionamiento del poder democrático: cuando un gobierno empieza a creer que cualquier crítica forma parte de una conspiración, entra en una zona peligrosa.
Por eso el comunicado no fue solamente una reacción emocional. Fue cálculo político. Fue estrategia. Fue supervivencia.
Incluso el nivel de secreto con el que se manejó revela la magnitud de la decisión. Ni gobernadores, ni dirigentes importantes del partido, ni referentes parlamentarios fueron consultados previamente. Mauricio Macri actuó prácticamente solo. Y eso demuestra hasta qué punto considera que el momento es delicado.
La reacción posterior de Jorge Macri terminó exponiendo otra realidad incómoda: dentro del PRO todavía existe miedo a confrontar abiertamente con Milei. Porque muchos dirigentes creen que enfrentarlo ahora podría significar suicidarse electoralmente.
Y probablemente tengan razón.
El Presidente conserva apoyo social fuerte. La estabilización económica le dio oxígeno político. Pero justamente por eso Macri decidió actuar ahora. Porque sabe que, si espera demasiado, quizás ya sea tarde para reconstruir una identidad propia.
El PRO enfrenta hoy un dilema existencial. Seguir acompañando sin límites implica correr el riesgo de desaparecer absorbido por el fenómeno libertario. Romper prematuramente también puede resultar letal frente a un electorado que todavía valora el rumbo económico.
Por eso el documento parece ambiguo. Porque intenta caminar sobre una cornisa imposible: diferenciarse sin romper.
Sin embargo, detrás de cada frase del comunicado hay una conclusión política cada vez más evidente: Mauricio Macri empezó a asumir que Milei no imagina aliados duraderos. Imagina subordinados.
Y cuando un líder político entiende que el proyecto de otro incluye su propia desaparición, tarde o temprano reacciona.
Eso fue exactamente lo que ocurrió.