Los concejales justicialistas de Rafaela parecen decididos a convertir el Concejo Municipal en un escenario de discusiones absurdas, alejadas por completo de los problemas reales de la ciudad. Mientras las calles siguen destruidas, los vecinos reclaman respuestas y la inseguridad preocupa cada vez más, el bloque opositor continúa empeñado en debatir la supuesta “expulsión” del secretario de Dellasanta por un presunto acto de falta de respeto hacia la concejal Valeria Soltermam.

El problema para el relato peronista es simple: las pruebas son contundentes y no dejan margen para interpretaciones forzadas. En todos los registros audiovisuales y testimonios conocidos hasta el momento se escucha claramente a Martín Clemenz decir: “No le mientan a la gente”. Nada más. No hubo insultos, agravios personales ni expresiones violentas. Apenas una frase política pronunciada en medio de una discusión política.

Sin embargo, los concejales justicialistas decidieron avanzar igual con una polémica artificial, intentando instalar una supuesta agresión que nunca existió. Y ahí aparece la contradicción más evidente: mientras denuncian una falta de respeto inexistente, terminan haciendo exactamente aquello que tanto les molestó cuando lo dijo Clemenz.

Porque si algo queda claro después de revisar las pruebas, es que el problema no fue la frase pronunciada, sino el contenido de la frase. Lo que incomodó fue que alguien les dijera públicamente que dejaran de mentirle a la gente.

La situación ya roza lo ridículo. Pretenden sostener durante días un debate irrelevante, completamente desconectado de las verdaderas necesidades de Rafaela, únicamente para fabricar un escándalo político donde no lo hay. Y cuanto más insisten, más expuestos quedan.

“No existió falta de respeto alguna, solo una frase que hoy las propias pruebas confirman de manera contundente”.

Buena parte de la ciudadanía observa con asombro como el peronismo local continúa gastando tiempo y energía en una discusión estéril, mientras los vecinos esperan soluciones concretas.

Porque al final del día, la conclusión parece inevitable: no solo están perdiendo el tiempo en una discusión estúpida e irrelevante, sino que además terminan haciendo exactamente aquello que denuncian. Y eso fue precisamente lo que les señaló Martín Clemenz cuando dijo: “No le mientan a la gente”.