"Ciclismo en los Barrios": deporte, formación y encuentro en barrio Mora

"Ciclismo en los Barrios" es una propuesta que impulsa la práctica deportiva desde edades tempranas y fortalece el desarrollo del ciclismo en la ciudad, consolidando a Rafaela como una verdadera ciudad deportiva.



Con el paso de los años, esta iniciativa se transformó en un espacio de formación y crecimiento para muchos niños, quienes encontraron en el deporte un ámbito de aprendizaje, recreación y compañerismo. Además, varios participantes continuaron luego su camino deportivo en la escuela del Club Ciclista de Rafaela.



En esta oportunidad, la actividad se llevará a cabo el sábado 16 de mayo, a partir de las 15:30, en barrio Mora, en Plaza Progreso, ubicada en la intersección de calles B. López, Baliño, Geuna y Massi.



La convocatoria está destinada a chicos y chicas de 5 a 12 años, quienes podrán participar acercándose con su bicicleta y una botella de agua para disfrutar de la jornada.



Además, habrá premios aportados por Casa Delma y se realizará el sorteo de una bicicleta entre todos los participantes.



La actividad es organizada por la Subsecretaría de Deporte y Recreación y fiscalizada por el Club Ciclista de Rafaela, reafirmando el compromiso de seguir promoviendo hábitos saludables, el deporte y los espacios de encuentro en los barrios de la ciudad.