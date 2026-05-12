El Municipio desarrolla el barrido urbano con la incorporación de un nuevo turno al cronograma habitual

El Gobierno municipal desarrolla las tareas de barrido con la incorporación de un turno tarde al servicio de barrido urbano, en el marco del refuerzo de las tareas de limpieza durante la temporada otoño-invierno 2026.



Esta ampliación permite intensificar los trabajos ante la caída de hojas, sumando un nuevo rango horario de 13:00 a 17:00 que se agrega a los turnos habituales de mañana y noche, con cobertura en distintos barrios de la ciudad.



Las tareas se desarrollan diariamente en distintos sectores e incluyen el barrido de calzadas. Además, personal de cooperativas de trabajo realiza cada mañana tareas de barrido y recolección de hojas en el centro y microcentro, reforzando el mantenimiento en zonas de alta circulación.



El cronograma se organiza de la siguiente manera:



Turno noche (22:00 a 03:00)

* Lunes: Belgrano, Ntra. Sra. de Luján, Paseo del Este, Villa Rosas y Córdoba.

* Martes: Italia, Barranquitas y 9 de Julio.

* Miércoles: M. Fierro, Güemes, Antártida Argentina, Amancay y 17 de Octubre.

* Jueves: Los Nogales, Jardín, Los Arces, San José y Villa Dominga.

* Viernes: Fátima, V. Podio, Mosconi (resto), Pizzurno, La Cañada y El Bosque.

* Sábado: bulevares Lehmann (desde E. Salva hasta el Autódromo) y Roca, avenidas Maggi, Italia, Suipacha, E. del Campo, Marchini, Vieytes, H. Yrigoyen, Fader, Ilolay, Podio, 500 Millas, L. Fanti.



Turno mañana (04:00 a 09:00)

* Lunes: Alberdi y Sarmiento.

* Martes: 30 de Octubre y Mosconi (hasta J. M. Estrada).

* Miércoles: San Martín y J. de Garay.

* Jueves: Malvinas Argentinas e Independencia.

* Viernes: Villa del Parque, G. Lehmann y L. Fasoli.

* Sábado: bulevares Lehmann (desde Plaza 25 de Mayo hasta E. Salva), Roca (hasta Ruta 34), H. Yrigoyen (hasta Williner), Santa Fe (microcentro), y calles Av. Brasil, Aconcagua, Providenti, R. S. Peña, Italia, Santa Fe (hasta Jockey), Balneario.



Turno tarde (13:00 a 17:00)

* Lunes: 30 de Octubre, Mosconi, Central Córdoba, Villa del Parque, Villa Podio, Fátima, 2 de Abril, Pizzurno, La Cañada, El Bosque y Loteo Plaza Grande.

* Martes: San Martín, Juan de Garay, Ilolay, Los Nogales, Jardín, Antártida Argentina, Amancay y 17 de Octubre.

* Miércoles: Alberdi, Sarmiento, Villa Rosas, Belgrano, Loteo Jockey Club, Nuestra Señora de Luján, Italia, Virgen del Rosario, Monseñor Zazpe y Mora.

* Jueves: barrios 9 de Julio, Luis Fasoli, Guillermo Lehmann, Villa Dominga, Barranquitas, San José, Los Arces, Güemes, Martín Fierro, Malvinas Argentinas e Independencia.

* Viernes: Álamos de Aeroclub, Brigadier López, dependencias municipales, clubes, vecinales, iglesias y anexos.



Disposición de hojas y pautas para la colaboración ciudadana

En este contexto, se recuerda que los vecinos pueden depositar hasta tres bolsas de tamaño estándar con hojas provenientes del barrido de veredas en los canastos domiciliarios, únicamente los días miércoles entre las 20:00 y las 21:00, para su recolección junto con los residuos habituales.



En caso de superar ese volumen, quienes cuenten con recolección especial deberán ajustarse al cronograma correspondiente a su sector. Asimismo, las hojas también pueden ser trasladadas a los Eco Puntos de la ciudad, que funcionan de lunes a sábados de 8:00 a 19:00 y los domingos de 9:00 a 15:00.



Se destaca la importancia de mantener limpias las veredas y evitar la acumulación de hojas, ya que esto contribuye a prevenir obstrucciones en bocas de tormenta, favorece el escurrimiento del agua y mejora las condiciones de circulación urbana.