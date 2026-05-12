La sorpresa de Scaloni: ¿Quién es el "tapado" de la prelista que sueña con el Mundial?

Nicolás Capaldo atraviesa el mejor momento de su carrera en Europa y empieza a meterse de lleno en el radar de Lionel Scaloni. El exvolante de Boca, que actualmente se destaca en el Hamburgo SV, aparece como una de las grandes sorpresas de la prelista de la Selección Argentina para los próximos compromisos internacionales.

Desde su salida del Xeneize rumbo al RB Salzburgo en 2021, el mediocampista fue construyendo su camino lejos de los flashes. Sin embargo, su desembarco en el fútbol alemán durante la temporada 2025/26 potenció definitivamente su crecimiento y lo convirtió en una pieza clave dentro del Hamburgo.

A sus 27 años, Capaldo logró captar la atención del cuerpo técnico argentino gracias a una característica muy valorada por Scaloni: la polifuncionalidad. El pampeano puede desempeñarse como volante interno, lateral derecho e incluso cumplir funciones más defensivas dependiendo de las necesidades del equipo.

Su rendimiento en la Bundesliga viene siendo uno de los más destacados de su carrera. En lo que va de la temporada disputó 25 partidos, 23 de ellos como titular, consolidándose como uno de los futbolistas más regulares de su equipo.

Además, sus estadísticas defensivas reflejan el enorme despliegue físico que lo caracteriza:

Promedia 6 acciones defensivas por partido

Tiene una efectividad del 57,4% en duelos individuales

Acumula más de 1.900 minutos jugados

Dentro de la Selección consideran que este tipo de futbolistas pueden ser fundamentales en torneos cortos, donde contar con jugadores capaces de cubrir distintos puestos representa una ventaja estratégica importante.

Uno de los partidos que terminó de convencer al entorno de Scaloni fue su actuación frente al Bayern Múnich, donde logró neutralizar varios circuitos ofensivos del conjunto bávaro y mostró un rendimiento defensivo de alto nivel.

El posible regreso de Capaldo al seleccionado argentino también marca un mensaje claro del actual cuerpo técnico: el presente y el rendimiento pesan más que el nombre o la trayectoria previa. Su última experiencia con la camiseta albiceleste había sido en la Sub-23 dirigida por Fernando Batista.

Aunque la competencia en el mediocampo y en los laterales es intensa, el ex Boca aparece como una alternativa cada vez más seria para integrar la lista definitiva. Si sostiene este nivel en el tramo final de la Bundesliga, sus chances de meterse entre los convocados seguirán creciendo.