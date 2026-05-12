Neymar adentro, Rodrygo afuera

La posibilidad de ver a Neymar en el Mundial 2026 empieza a tomar cada vez más fuerza. Carlo Ancelotti incluyó al delantero del Santos en la prelista de 55 futbolistas de la Selección de Brasil y dejó abierta la puerta para su regreso definitivo tras la grave lesión de ligamentos que sufrió en octubre de 2023.

El entrenador italiano fue contundente sobre la situación del crack brasileño: si llega en plenitud física, tendrá un lugar asegurado en la nómina final para la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Neymar volvió a recuperar protagonismo en Santos

Desde su regreso al Santos, el exjugador del Barcelona y PSG logró reencontrarse con continuidad y ritmo futbolístico. En la actual temporada acumula seis goles y dos asistencias en 13 partidos, números que convencieron al cuerpo técnico brasileño de incluirlo nuevamente entre los convocables.

Además del rendimiento, en Brasil destacan que Neymar volvió a mostrarse físicamente competitivo después de un extenso período alejado de las canchas. Sus actuaciones en el Brasileirao y la Copa Sudamericana fueron claves para recuperar terreno dentro de la “Canarinha”.

Brasil llega con bajas importantes

Mientras Neymar vuelve a ilusionarse con disputar otra Copa del Mundo, Brasil también debe lidiar con ausencias sensibles. Rodrygo y Éder Militão quedaron descartados por lesión, mientras que la no inclusión del juvenil Estêvão sorprendió dentro del ambiente futbolístico brasileño.

En este contexto, la experiencia de Neymar aparece como un factor importante para un plantel que mezcla figuras consolidadas y jóvenes talentos.

La prelista de Brasil para el Mundial 2026

Arqueros

Alisson, Ederson, Bento, John y Hugo Souza.

Defensores

Marquinhos, Gabriel Magalhães, Bremer, Ibañez, Danilo, Beraldo, Léo Pereira, Fabrício Bruno, Wesley, Alex Sandro, Douglas Santos, Vitinho, Caio Henrique y Carlos Augusto.

Mediocampistas

Casemiro, Bruno Guimarães, João Gomes, Joelinton, Fabinho, Danilo, Andrey Santos, Gabriel Sara y Lucas Paquetá.

Delanteros

Vinícius Júnior, Raphinha, Gabriel Martinelli, João Pedro, Richarlison, Matheus Cunha, Rayan, Igor Jesus, Luiz Henrique, Igor Thiago, Pedro, Endrick, Antony y Neymar.

Con la recuperación encaminada y el respaldo de Ancelotti, Neymar sueña con disputar lo que podría ser el último Mundial de su carrera.