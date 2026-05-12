Los campeones del mundo que quedaron afuera de la prelista de Scaloni para el Mundial 2026

Lionel Scaloni presentó la prelista de convocados para la próxima doble fecha de Eliminatorias y varias decisiones del entrenador generaron repercusión dentro del mundo del fútbol argentino. Con el foco puesto en la renovación del plantel y pensando a largo plazo, el técnico campeón del mundo dejó afuera a algunos futbolistas que fueron parte de la histórica consagración en Qatar 2022.

Entre las ausencias más resonantes aparecen Ángel Di María, quien ya había confirmado su retiro de la Selección, y Franco Armani, que también parece haber cerrado su etapa con la camiseta albiceleste. Sin embargo, sorprendió especialmente la exclusión de Paulo Dybala y Ángel Correa, dos jugadores que venían siendo habituales alternativas para Scaloni en distintas convocatorias.

La nueva nómina refleja una fuerte apuesta hacia las jóvenes promesas. Mientras Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Emiliano “Dibu” Martínez continúan como referentes del grupo, el cuerpo técnico decidió darles espacio a futbolistas como Franco Mastantuono, Claudio Echeverri, Nico Paz, Valentín Barco y Alejandro Garnacho.

En defensa también aparecen caras nuevas pensando en el futuro del seleccionado. Lautaro Di Lollo y Agustín Giay son algunos de los nombres que empiezan a ganar terreno en una renovación progresiva que apunta más allá del Mundial 2026.

El mediocampo tampoco quedó afuera de los cambios. Milton Delgado y Máximo Perrone fueron incluidos en la prelista y buscarán meterse entre los convocados definitivos en una zona donde la competencia sigue siendo muy alta.

La intención del cuerpo técnico parece clara: mantener la estructura que llevó a la Selección a conquistar América y el mundo, pero al mismo tiempo incorporar futbolistas jóvenes que aporten frescura y continuidad al proyecto.

Aunque se trata de una prelista amplia de 55 jugadores, varios futbolistas todavía pelean por quedarse en el recorte final. Algunos nombres con presente destacado en Europa, como Ezequiel Fernández y Alan Varela, aparecen bien posicionados, mientras que jugadores del fútbol argentino como Aníbal Moreno y Facundo Cambeses mantienen la ilusión de meterse entre los elegidos.