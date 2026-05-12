El duro descargo de Malcorra tras las acusaciones en Independiente

La derrota de Independiente frente a Rosario Central dejó un clima caliente entre los hinchas, que volvieron a expresar su malestar por el rendimiento del equipo. En medio de las críticas, uno de los futbolistas más apuntados fue Ignacio Malcorra, cuestionado por algunas acciones puntuales durante el partido y por su nivel dentro del campo de juego.

Las reacciones en redes sociales y entre los simpatizantes generaron rumores y acusaciones sobre una supuesta falta de compromiso del volante frente a su exclub, algo que el propio jugador salió a desmentir de manera contundente.

Visiblemente afectado por la situación, Malcorra rompió el silencio y defendió su profesionalismo: “Duele que se ponga en duda este tipo de cosas. Soy un profesional y me debo a Independiente”, expresó.

Además, explicó una de las jugadas más discutidas del encuentro, cuando tuvo una clara oportunidad ofensiva: “En mi cabeza siempre estuvo asistir a Gabriel Ávalos. Cuando fui a pegarle, la pelota me quedó larga y la definición salió mal”.

El mediocampista también dejó un mensaje para los hinchas luego de la eliminación: “Elegí venir a un club gigante como Independiente para pelear cosas importantes. Pido disculpas por el resultado y por no haber podido avanzar”.

A pesar del enojo de gran parte de la gente, desde el cuerpo técnico y el plantel respaldaron al futbolista. Consideran que Malcorra sigue siendo una pieza importante dentro del equipo y entienden que algunas críticas excedieron lo futbolístico y cruzaron un límite personal.