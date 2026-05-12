PSG y Atlético de Madrid ya negocian por Julián Álvarez

Con la temporada europea llegando a su cierre y tras quedar afuera de la Champions League, Atlético de Madrid ya comenzó a planificar el próximo mercado de pases. En ese escenario, el futuro de Julián Álvarez aparece como uno de los temas centrales dentro del club español.

El delantero argentino, que atraviesa un gran presente y se prepara para disputar el Mundial 2026 con la Selección, despertó el interés de varios gigantes europeos y podría protagonizar una de las transferencias más importantes del próximo mercado.

Durante gran parte de la temporada, Barcelona fue el club más vinculado con el ex River. Sin embargo, en los últimos días el Paris Saint-Germain avanzó fuerte y se metió de lleno en la pelea por el atacante de 26 años.

Según informó el periodista español Iñaki Villalón en El Chiringuito, el PSG ya inició conversaciones con Atlético de Madrid para negociar el pase de Julián Álvarez. Además, desde ambas instituciones manejan cifras millonarias para una posible transferencia.

PSG estaría dispuesto a pagar una cifra récord

De acuerdo a la información publicada en España, las negociaciones partirían de una base cercana a los 150 millones de euros, aunque el monto final podría ser incluso superior. En Atlético consideran que una operación de semejante magnitud sería difícil de rechazar.

Las conversaciones entre los clubes no comenzaron recientemente, sino que llevan varios meses en marcha. Ahora, uno de los factores decisivos será la postura del propio Julián, quien ya habría mantenido contactos con Luis Enrique para conocer el proyecto deportivo del conjunto parisino.

Atlético de Madrid había invertido cerca de 75 millones de euros para comprar su ficha al Manchester City a mediados de 2024. Desde entonces, la “Araña” se transformó en una de las grandes figuras del equipo dirigido por Diego Simeone y en una pieza clave dentro del esquema ofensivo del club español.