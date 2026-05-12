El descargo de Camila Galante tras las críticas a Leandro Paredes por la eliminación de Boca

La eliminación de Boca ante Huracán en La Bombonera dejó un clima caliente entre los hinchas y despertó fuertes críticas hacia varios futbolistas del plantel. Entre los apuntados apareció incluso Leandro Paredes, capitán y una de las principales figuras del equipo.

Dos días después del golpe sufrido en el Torneo Apertura, Camila Galante, esposa del campeón del mundo, utilizó sus redes sociales para dedicarle un mensaje de apoyo y responder indirectamente a quienes cuestionaron su rendimiento.

“Solo recordarte que acá estamos como siempre, en las buenas y mucho más en las malas. Confiamos en vos porque todavía tenés sueños enormes por cumplir, y eso mismo les enseñás a tus hijos”, escribió.

Luego, dejó otro mensaje cargado de respaldo para el mediocampista: “Hay que seguir con la cabeza en alto. Cuando algo sale mal siempre aparece una revancha, y todo esfuerzo termina teniendo recompensa”.

El mensaje contra los críticos

En el mismo descargo, Galante también apuntó contra quienes criticaron a Paredes tras la derrota del Xeneize.

“Los que realmente te conocemos, tus compañeros, tu familia y los verdaderos hinchas valoran que hayas decidido volver. A los que hablan sin entender nada de fútbol, dejalos. Vos seguí luchando por tus sueños y haciendo brillar todo lo que tocás”, expresó.

La hermana de Paredes también salió a defenderlo

Quien también reaccionó en redes sociales fue Liana Vanesa Paredes, hermana del futbolista. A través de Instagram compartió un mensaje publicado por un hincha de Boca y respaldó el contenido con una frase breve pero contundente: “Así de clarito”.

El posteo defendía el impacto que tuvo Paredes desde su regreso al club: “Sin Paredes no había veranito, Libertadores, clásico ganado ni varios juveniles en Primera. No puede hacer todo solo”.

Además, el usuario agregó: “Gracias Leandro. Tenés que jugar, ser técnico y presidente al mismo tiempo. Gracias por meterte en este quilombo”.