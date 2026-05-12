Valverde podría irse tras el conflicto con Tchouaméni

El presente del Real Madrid atraviesa uno de sus momentos más delicados tanto dentro como fuera de la cancha. Tras la derrota ante Barcelona en el Clásico, que terminó consagrando campeón de La Liga al conjunto catalán, volvió a quedar en el centro de la escena el fuerte conflicto entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni.

La tensión entre ambos futbolistas, que ya venía generando preocupación puertas adentro, sumó un nuevo capítulo y en España incluso comenzaron a especular con una posible salida del mediocampista uruguayo en el próximo mercado de pases.

Semanas atrás, el enfrentamiento entre Valverde y Tchouaméni había tenido gran repercusión luego de que el “Pajarito” terminara hospitalizado por un traumatismo craneoencefálico. Además, tanto el uruguayo como el francés fueron sancionados económicamente con multas cercanas a los 500 mil euros.

El nuevo episodio que sacude al vestuario

Según informó el periodista Mario Cortegana, durante un entrenamiento previo al escándalo ambos coincidieron en el mismo equipo durante un ensayo futbolístico y allí se produjo una frase que rápidamente comenzó a circular en Valdebebas.

“Tenés suerte de que nos tocó juntos”, le habría dicho Valverde a Tchouaméni delante de varios compañeros y en un tono que fue interpretado como amenazante.

La situación habría profundizado todavía más el desgaste interno alrededor del volante uruguayo. De acuerdo con medios españoles, dentro del club consideran que el conflicto viene acumulando tensión desde hace tiempo y que las diferencias en el vestuario ya eran evidentes mucho antes de este episodio.

Real Madrid ya analizaría una posible venta

El periodista Ramón Álvarez de Mon aseguró que parte del plantel estaría a favor de una salida de Valverde en el próximo mercado, una versión que incrementó las dudas sobre su continuidad en el club.

En esa misma línea, medios como OK Diario señalaron que la dirigencia del Real Madrid ya no considera “intransferible” al futbolista y estaría dispuesta a escuchar ofertas importantes durante el verano europeo.

Aunque el club no tendría intención de venderlo a cualquier precio, la posibilidad de una transferencia empezó a ganar fuerza en las últimas semanas.

El futuro del uruguayo, en duda

Valverde tiene contrato con el Real Madrid hasta junio de 2029 y sigue siendo una pieza importante desde lo futbolístico. Sin embargo, el desgaste interno y la crisis que atraviesa el equipo modificaron el escenario respecto a su continuidad.

Además, la decisión final también podría depender del próximo entrenador del club, puesto para el que José Mourinho aparece nuevamente como uno de los principales candidatos.

Mientras tanto, el mediocampista continúa recuperándose del traumatismo craneoencefálico sufrido tras el altercado con Tchouaméni y permanecerá alejado de las canchas entre 10 y 14 días, según informó oficialmente el club español.