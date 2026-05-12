Crece el sueño de Thiago Tirante en el Masters 1000 de Roma

Thiago Tirante sigue dando que hablar en el Masters 1000 de Roma. Este lunes, el tenista argentino venció al italiano Flavio Cobolli y se metió en los octavos de final del certamen, consolidándose como el único representante nacional que continúa en carrera tras las eliminaciones tempranas del resto de los argentinos.

El jugador platense, ubicado en el puesto 69 del ranking ATP, tuvo una actuación sólida y se impuso por 6-3 y 6-4 en un encuentro que se extendió durante una hora y 35 minutos.

Tirante mostró un gran nivel de principio a fin y dejó sin reacción a Cobolli, uno de los favoritos del público local y además décimo preclasificado del torneo. La victoria le permitió retirarse ovacionado por los fanáticos presentes en la cancha.

La mejor actuación de su carrera en un Masters 1000

Con este triunfo, Tirante alcanzó el mejor resultado de su carrera en un torneo Masters 1000. Hasta ahora, su mejor desempeño había sido la tercera ronda en Madrid, donde quedó eliminado ante el británico Cameron Norrie.

Justamente, el argentino ya había tenido su revancha frente al británico en la segunda ronda de Roma, donde consiguió una importante victoria que le dio confianza para seguir avanzando en el torneo italiano.

Se viene Medvedev

En los octavos de final, Tirante tendrá un desafío de máxima exigencia: enfrentará al ruso Daniil Medvedev, que este lunes eliminó al español Pablo Llamas.

Será el primer enfrentamiento entre ambos en el circuito profesional.

El gran presente del tenista de La Plata alimenta la ilusión de cara a Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada, cuyo cuadro principal comenzará la próxima semana en París sobre polvo de ladrillo.