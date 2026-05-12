El Gobierno vende su parte en Transener y avanza con su plan de privatizaciones energéticas

En un movimiento clave para la reconfiguración del sector energético nacional, el Ministerio de Economía formalizó este martes el traspaso de la participación estatal en el transporte de electricidad de alta tensión. A través de la resolución 673/2026, publicada en el Boletín Oficial, el Estado nacional concretó la venta de las acciones que la empresa pública Energía Argentina S.A. (ENARSA) poseía en Citelec, la firma que ejerce el control operativo sobre Transener.

Este paso representa un hito dentro del programa de privatizaciones impulsado bajo el marco de la Ley 27.742 y el decreto 286/2025. El proceso licitatorio, que tuvo alcance tanto nacional como internacional, concluyó con la victoria del consorcio conformado por las firmas Edison Transmisión S.A. y Genneia S.A., tras presentar la propuesta económica más competitiva del certamen.

La oferta ganadora alcanzó los u$s356,1 millones (sin IVA), una cifra que se posicionó sustancialmente por encima de las pretensiones de otros grandes actores del mercado, como Central Puerto y Edenor, cuyas propuestas fueron de u$s301 millones y u$s230 millones respectivamente. Según los informes técnicos del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), el monto acordado no solo superó el precio base establecido, sino que fue calificado como razonable para los intereses del fisco.

El impacto de esta transacción es profundo, ya que Citelec no solo domina el 52,65% del capital de Transener, sino que también posee ramificaciones estratégicas en el transporte troncal de la provincia de Buenos Aires mediante TRANSBA y mantiene operaciones en el mercado brasileño. El Gobierno ha fundamentado esta decisión como parte de un esquema de desinversión por etapas de ENARSA, con el que busca optimizar la gestión de los recursos públicos mientras intenta asegurar que las obras de infraestructura actualmente en curso no sufran interrupciones.

Con la adjudicación ya firme, se ha iniciado una cuenta regresiva de 15 días hábiles para la rúbrica definitiva del contrato de transferencia de acciones. Este proceso, que contó con la supervisión de organismos internacionales a través de plataformas como DGMARKET del Banco Mundial, marca el inicio de una nueva etapa de gestión privada en la red troncal eléctrica, consolidando la tendencia de retiro del Estado de los activos de generación y transporte de energía en el país.