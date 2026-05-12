Wanda Nara blanqueó su separación de Martín Migueles

Wanda Nara rompió el silencio y habló por primera vez sobre su separación de Martín Migueles. Aunque en las últimas semanas ambos seguían mostrándose cercanos en redes sociales, la relación habría terminado hace más tiempo del que se creía.

La información salió a la luz en SQP (América), donde Yanina Latorre reveló detalles de una conversación privada que mantuvo con la empresaria y conductora.

“Wanda me empezó a escribir de la nada. Ella nunca inicia conversaciones, salvo que necesite algo”, contó Yanina al aire antes de revelar el contenido del intercambio.

Según explicó la panelista, mientras hablaban sobre proyectos laborales y la próxima entrega de los premios Martín Fierro, decidió preguntarle directamente por Migueles.

“¿Me estás escribiendo por Migueles?”, le consultó. Y Wanda respondió sin vueltas: “Estoy separada hace un mes de él”.

La polémica alrededor de Migueles

Tras esa declaración, Wanda se habría comunicado telefónicamente con Yanina para aclarar que desconocía las acusaciones que pesan sobre el empresario.

Migueles está siendo investigado por presuntas maniobras financieras ilegales, entre ellas supuestas intermediaciones en el cobro de coimas para habilitar importaciones y posibles vínculos con estafas millonarias.

La revelación sorprendió porque, mientras Wanda permanecía en Uruguay grabando una película, Migueles seguía enviándole regalos y mensajes románticos que ella misma compartía en sus redes sociales.

El supuesto motivo de la separación

Con el avance de la charla, Wanda también habría explicado cuál fue el detonante del distanciamiento: la película que protagoniza junto a Agustín Bernasconi.

“El problema fue cuando decidí venir a filmar. A él le agarraron celos porque le terminé contando todo lo que pasó con Bernasconi”, le habría confesado a Yanina.

Además, agregó: “Quedamos en que si yo me iba afuera a trabajar, nos separábamos”.

La versión tomó todavía más fuerza luego de que Majo Martino asegurara que desde la producción del film le habrían pedido a Migueles que no viajara a Uruguay para evitar tensiones o distracciones durante las escenas más íntimas del rodaje.

La filosa frase de Yanina Latorre

En medio de toda la polémica, Yanina cerró el tema con una frase contundente sobre la situación sentimental de Wanda.

“Yo le creo la separación, pero él sigue viviendo en la casa de ella. Se hace la distraída y no quiere quedar pegada con todo esto”, lanzó con ironía.