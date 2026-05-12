Los escandalosos detalles de la separación entre Pampita y Martín Pepa

La separación entre Pampita y Martín Pepa habría estado marcada por fuertes tensiones detrás de escena, muy lejos de la calma que la modelo mostró públicamente al confirmar el final de la relación. A más de una semana de la ruptura, Yanina Latorre reveló nuevos detalles y aseguró que fue el empresario quien decidió ponerle punto final al vínculo.

La conductora dio la información en SQP y afirmó haber recibido mensajes de personas cercanas al entorno del polista.

“Pampita y Martín terminaron a los corchazos”, leyó Yanina al aire antes de profundizar sobre cómo habría sido la interna de la pareja en los últimos días.

Los supuestos intentos de Pampita por recomponer la relación

Según relató Latorre, Carolina Ardohain habría insistido durante días para intentar revertir la separación.

“Ella lo llamaba constantemente, le mandaba mensajes y audios. Le decía que no la dejara y que intentaran seguir juntos”, contó la conductora sobre la información que recibió desde el círculo cercano de Pepa.

Yanina sostuvo además que el empresario se mantuvo firme en su postura y rechazó todos los intentos de reconciliación.

“Él respondió todo el tiempo que no”, aseguró.

La reacción del entorno de Martín Pepa

La panelista también reveló que el entorno familiar del empresario habría celebrado la ruptura.

“La familia de Martín está feliz de que terminaron porque la veían muy absorbente”, comentó Yanina al aire citando a sus fuentes.

Además, contó que Pepa actualmente se encuentra en Londres y que incluso ya habría vuelto a salir con una mujer que conocía desde antes de iniciar su relación con Pampita.

“Él no tiene a nadie formal, pero ya se encontró con una chica que conocía previamente”, agregó.

Qué dijeron sobre Pampita tras la separación

Según la información compartida en el programa, la modelo no habría tomado bien la decisión y el vínculo se habría deteriorado todavía más después de la ruptura.

“Se le saltó la cadena y lo insultó de arriba abajo”, lanzó Yanina sobre los supuestos intercambios entre ambos.

Al mismo tiempo, aseguró que amigas cercanas a Pampita estarían preocupadas por cómo atraviesa este momento personal.

“Dicen que está muy mal y completamente destrozada”, afirmó.

Incluso, una persona vinculada al entorno de Pepa le habría pedido públicamente a la modelo “que no se haga la pacífica”, en referencia a las declaraciones conciliadoras que brindó días atrás.

La versión pública de Pampita

Todas estas versiones contrastan con la postura que Pampita mostró públicamente al confirmar la separación. En aquel momento, la conductora negó conflictos, defendió a Martín Pepa y aseguró que el desgaste de la relación estuvo relacionado principalmente con la distancia y las complicaciones de agenda.

Hasta ahora, ninguno de los dos volvió a hacer declaraciones luego de los dichos de Yanina Latorre.