La motosierra a toda maquina: poda de $2,8 billones en el presupuesto estata

El Gobierno nacional ha dado un paso decisivo en su estrategia de consolidación fiscal al oficializar una reestructuración masiva de las partidas presupuestarias. A través de una decisión administrativa rubricada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, se dispuso una reducción de gastos en 211 programas oficiales, lo que representa un ahorro estimado de $2,8 billones. Esta medida responde a la directriz de la cartera económica de recortar drásticamente las erogaciones generales y los gastos de capital para cumplir con las metas de equilibrio financiero.

La magnitud de la poda presupuestaria, analizada en detalle por la Asociación Argentina del Presupuesto y las Finanzas Públicas, impacta de forma desigual en la administración. Mientras que los Gastos Corrientes sufren una caída de $1,9 billones, los Gastos de Capital se reducen en casi $500.000 millones. El esquema se complementa con un aumento en la proyección de recursos, lo que permite al Ejecutivo proyectar una mejora en el resultado financiero de $3 billones, fortaleciendo el superávit buscado por la gestión actual.

Entre los sectores más afectados se encuentran las Obligaciones a Cargo del Tesoro, donde se destaca un recorte de $1,2 billones en asistencias financieras. Asimismo, diversas empresas y organismos descentralizados sufrirán disminuciones significativas en sus transferencias; tal es el caso de Energía Argentina, con un recorte de $200.000 millones, seguida por empresas como EDUCAR y AySA. El Ministerio de Economía, por su parte, asumirá una reducción directa de $529.000 millones, mientras que el Ministerio del Interior verá recortados los fondos para Aportes del Tesoro Nacional (ATN) en $320.000 millones.

El área de Salud no ha quedado exenta de la motosierra oficial. El ajuste en este rubro alcanza los $62.731 millones, afectando programas críticos como el fortalecimiento de sistemas provinciales y el acceso a medicamentos e insumos médicos. Voces críticas de la oposición y especialistas en administración pública han calificado la medida como una alteración grosera del Presupuesto 2026 aprobado recientemente por el Congreso. Se denuncian, además, recortes sensibles en la letra chica de los anexos, señalando "guadañazos" en partidas destinadas a la prevención y tratamiento del cáncer, así como en el control de enfermedades transmisibles e inmunoprevenibles, lo que enciende alarmas sobre el alcance social de este nuevo ciclo de austeridad.