Nueva batalla judicial para Mauro Icardi

La noticia del embargo judicial de una camioneta de Mauro Icardi generó fuerte repercusión en medio del buen momento deportivo que atraviesa el delantero tras consagrarse campeón con Galatasaray y mostrarse públicamente junto a la China Suárez y sus hijos.

El conflicto legal tiene su origen en una deuda por honorarios profesionales con la abogada Ana Rosenfeld, quien decidió avanzar judicialmente luego de varios reclamos sin respuesta favorable.

Por qué embargaron la camioneta de Icardi

Según trascendió, Rosenfeld reclamó el pago de honorarios correspondientes a los servicios legales que brindó durante el conflictivo proceso de separación entre Mauro Icardi y Wanda Nara.

Ante la falta de cumplimiento en los plazos acordados, la letrada acudió a la Justicia y solicitó el embargo de un vehículo perteneciente al futbolista que se encuentra en Buenos Aires.

La medida judicial tomó notoriedad luego de que Lara Piro, actual abogada de Icardi, cuestionara públicamente la decisión y apuntara contra Rosenfeld.

“Los honorarios Mauro los paga y 48 horas después hacen esto. Yo jamás actuaría así con otra colega”, expresó Piro en declaraciones televisivas.

La respuesta de Ana Rosenfeld

Lejos de quedarse callada, Rosenfeld defendió su accionar y explicó que el embargo fue ordenado por la Justicia luego de que Icardi incumpliera distintos requerimientos judiciales.

“Esto no es un capricho mío. Lo resolvió un juez y después lo confirmó la Cámara”, sostuvo la abogada en diálogo con LAM.

Además, aclaró que el problema no habría sido únicamente el retraso en el pago, sino también la falta de información sobre el vehículo embargado.

“La Justicia pidió detalles sobre dónde estaba la camioneta y si tenía seguro. La respuesta fue imprecisa y no cumplieron correctamente con la manda judicial”, explicó.

Según Rosenfeld, desde el entorno del futbolista informaron que el vehículo estaba “en una isla del Tigre”, algo que el juez consideró insuficiente para cumplir con lo solicitado.

Un nuevo capítulo en la guerra judicial con Wanda Nara

La camioneta embargada habría sido adquirida por Icardi después de su separación de Wanda Nara, por lo que ahora quedó en el centro de distintos reclamos judiciales.

Incluso, Rosenfeld deslizó que podrían sumarse nuevas medidas vinculadas a la disputa patrimonial entre el futbolista y su expareja.

“Hoy está embargada por mí. Mañana podría quedar alcanzada por reclamos de Wanda”, aseguró.

El episodio suma un nuevo capítulo a la extensa batalla legal y mediática que rodea a Mauro Icardi y Wanda Nara, una historia que continúa mezclando conflictos económicos, disputas judiciales y fuerte exposición pública.