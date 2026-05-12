La construcción no despega: Holcim reporta pérdidas millonarias en el inicio de 2026

La parálisis que afecta al sector de la construcción en Argentina ha comenzado a pasar factura a los grandes jugadores del mercado. Holcim Argentina, la segunda productora de cemento más importante del país, informó a la Comisión Nacional de Valores que sus estados financieros regresaron al terreno negativo durante el primer trimestre de este año. La compañía registró una pérdida neta de $3.839 millones, un resultado que marca un fuerte contraste frente a las ganancias obtenidas en el mismo periodo del año anterior.

La firma atribuye este desempeño a un escenario de estancamiento en el mercado interno, donde la recuperación económica se muestra dispar. Mientras rubros como la energía y el agro impulsan el Producto Interno Bruto, la construcción permanece rezagada debido a la escasa ejecución de obra pública y a niveles de crédito hipotecario históricamente bajos. Este contexto provocó que el volumen de producción de cemento portland de la empresa sufriera una caída interanual del 4,8%.

En términos operativos, la situación refleja una presión constante sobre los márgenes de rentabilidad. Los ingresos por ventas retrocedieron un 3,7%, situándose en $125.086 millones, mientras que los costos de producción y comercialización se elevaron, comprimiendo la ganancia bruta en un 25%. A esto se sumó un impacto contable significativo por la desvalorización de activos por más de $10.500 millones, vinculados principalmente a su unidad de hormigón y a la antigua planta de Yocsina.

Pese a que la inflación muestra una tendencia a la baja, el elevado costo financiero y la cautela de los inversores privados limitan la reactivación. Holcim destacó que las tasas de interés reales, mantenidas en niveles altos para contener los precios, encarecen el financiamiento de nuevos proyectos. No obstante, la dirección de la cementera apuesta a su solidez patrimonial de $631.804 millones para resistir el ciclo recesivo.

Hacia adelante, la estrategia de la compañía se centrará en la optimización de costos y la excelencia operacional. La empresa suiza sostiene que la evolución de su negocio dependerá de la estabilidad del mercado cambiario y de la sostenibilidad del equilibrio fiscal nacional. Mientras tanto, el sector cementero —liderado por Loma Negra y Holcim— aguarda señales claras de una reactivación en la infraestructura estatal para revertir la tendencia negativa que marcó el arranque del año.