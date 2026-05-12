La hija de Maru Botana reveló cómo vive en Barcelona y por qué no trabaja como modelo

Sofía Solá, hija de Maru Botana, habló desde Barcelona luego de quedar envuelta en una polémica en redes sociales por su trabajo como modelo. La joven, que se instaló hace pocas semanas en España, decidió responder a las críticas y aclaró cómo es realmente su presente laboral y personal lejos de la Argentina.

Todo comenzó después de que algunos usuarios cuestionaran su vínculo con una agencia de modelaje y aseguraran que su experiencia en Europa era “puro chamuyo”. Frente a los comentarios, Sofía utilizó sus historias de Instagram para explicar que el modelaje no funciona de manera constante para quienes recién comienzan en una ciudad nueva.

“Siempre fue mi sueño vivir en Barcelona. Desde la primera vez que vine me enamoré de la ciudad”, expresó. Además, contó que trabajar como modelo implica tiempos de espera, castings y jornadas irregulares, especialmente al inicio de la carrera.

La hija de Maru Botana explicó que actualmente trabaja con la agencia Two Management, aunque reconoció que todavía está dando sus primeros pasos en la industria. “No es que llegué y me convertí en la supermodelo del momento”, comentó con sinceridad.

En paralelo, reveló que complementa su estadía trabajando en el local gastronómico que su mamá tiene en Barcelona, mientras continúa buscando oportunidades dentro del modelaje. “Estoy construyendo mi vida acá, no solamente enfocada en ser modelo de pasarela”, sostuvo.

Sofía también aprovechó para hablar sobre las críticas que recibe diariamente en redes sociales, muchas relacionadas con su aspecto físico. Con ironía y humor, pidió que dejen de hacer comentarios sobre su cara, sus ojeras o su cabello, aunque aclaró que intenta tomarse las opiniones con liviandad.

Lejos de mostrarse afectada, la joven dejó en claro que atraviesa una etapa de aprendizaje personal y profesional, enfocada en adaptarse a una nueva ciudad, ganar experiencia y construir su propio camino más allá de la exposición mediática que implica ser hija de una figura conocida.