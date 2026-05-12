Lipedema: la patología silenciosa que deteriora la calidad de vida de miles de mujeres

El lipedema es una enfermedad crónica y progresiva del tejido adiposo que se caracteriza por la acumulación anormal y simétrica de grasa, principalmente en piernas y caderas, y en algunos casos también en los brazos, aunque generalmente respeta pies y manos. La patología afecta casi exclusivamente a mujeres y suele estar subdiagnosticada, lo que retrasa el inicio del tratamiento y agrava su impacto en la vida cotidiana.

“Esta condición no solo genera una desproporción corporal visible, sino también dolor, sensación de pesadez y facilidad para la aparición de hematomas. Todo esto repercute directamente en la calidad de vida y en la seguridad personal de quienes la padecen”, explicó el Dr. Emmanuel Manavela Chiapero (M.N. N° 17.655), cirujano plástico especialista en lipedema.

El especialista remarcó que detrás de esta enfermedad existe una realidad mucho más profunda que lo físico. “Detrás de la palabra lipedema hay historias de vida, distintos estados emocionales y múltiples interrogantes que aún hoy no siempre encuentran respuestas claras”, sostuvo.

Además, destacó que actualmente no existe una cura definitiva, por lo que el tratamiento apunta principalmente a controlar los síntomas, mejorar la funcionalidad y, en algunos casos, recurrir a procedimientos quirúrgicos específicos que todavía no son ampliamente conocidos.

Otra de las características del lipedema es que puede afectar el sistema linfático, provocando inflamación e hinchazón en las zonas comprometidas. A su vez, se diferencia de otras condiciones porque no responde de manera significativa a las dietas ni al ejercicio físico convencional.

La importancia de un tratamiento integral

Manavela Chiapero subrayó que el abordaje del lipedema debe ser interdisciplinario para obtener mejores resultados. “El tratamiento requiere la participación de un equipo de profesionales que incluya especialistas en cirugía general, cirugía plástica, estética y reparadora, junto con kinesiólogos que acompañen la rehabilitación y la recuperación funcional. También es importante el trabajo con nutricionistas, psicólogos y preparadores físicos”, detalló.

Con años de experiencia en el tratamiento de pacientes de distintas partes del mundo, el médico remarcó la necesidad de darle mayor visibilidad a esta enfermedad. “Conocemos mucho de lo que aún es desconocido para la mayoría. Por eso creemos fundamental difundir información clara y precisa para brindar soluciones concretas y mejorar la calidad de vida de quienes conviven con esta condición”, señaló.

“El lipedema sigue siendo una enfermedad subdiagnosticada. Por eso es clave visibilizarla y abordarla desde un enfoque integral e interdisciplinario”, concluyó el especialista.