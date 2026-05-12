Separar carbohidratos y proteínas: el mito detrás de las dietas disociadas

Mezclar proteínas e hidratos de carbono en una misma comida no perjudica la digestión, pese a lo que sostienen las populares dietas disociadas. Así lo explicó el especialista español en nutrición Domingo Sánchez en la revista SportLife, donde cuestionó uno de los mitos alimentarios más instalados en los últimos años: la idea de que combinar distintos macronutrientes dificulta la asimilación de los alimentos y provoca problemas digestivos. Según la evidencia científica actual, el organismo humano está preparado para procesar mezclas complejas de nutrientes sin inconvenientes.

El mito detrás de las dietas disociadas

Quienes defienden las dietas disociadas aseguran que las proteínas y los carbohidratos no deberían consumirse juntos porque las enzimas encargadas de digerirlos “se neutralizan” entre sí. La teoría apunta principalmente a la pepsina, la enzima que participa en la digestión de las proteínas y que necesita un ambiente ácido para actuar correctamente.

Sin embargo, Sánchez remarcó que no existe respaldo científico sólido para sostener esa hipótesis. El sistema digestivo humano funciona de manera coordinada y está diseñado justamente para procesar alimentos mixtos. “La idea de que los jugos digestivos se anulan entre sí simplifica demasiado un proceso biológico muy complejo”, explicó.

El especialista detalló que la digestión comienza incluso antes de que los alimentos lleguen al estómago. Durante la masticación, las enzimas de la saliva ya empiezan a actuar sobre los carbohidratos. Luego, al llegar al estómago, se activa la digestión de proteínas gracias al ácido gástrico y la pepsina, mientras que la digestión de los hidratos se pausa momentáneamente. Más tarde, en el intestino delgado, el organismo neutraliza el ambiente ácido y continúa procesando ambos nutrientes de forma simultánea.

Qué dice la ciencia

Un estudio publicado en la revista científica European Journal of Nutrition, realizado por investigadores de la Universidad Técnica de Múnich, analizó específicamente la teoría de las dietas disociadas. La investigación concluyó que separar proteínas e hidratos no mejora la digestión ni genera una mayor pérdida de peso.

Durante seis semanas, los científicos compararon una dieta disociada con una alimentación equilibrada tradicional en personas con sobrepeso. Los resultados mostraron que no hubo diferencias significativas ni en el descenso de peso ni en la composición corporal o los marcadores metabólicos.

Los investigadores señalaron que los posibles beneficios atribuidos a estas dietas suelen deberse a una reducción general de calorías y no a la separación de nutrientes. Además, recordaron que prácticamente ningún alimento natural contiene un solo macronutriente de manera aislada.

Por qué siguen siendo populares

A pesar de la evidencia científica en contra, las dietas disociadas siguen teniendo gran difusión. Según Sánchez, esto ocurre porque muchas personas que comienzan este tipo de alimentación también reducen ultraprocesados, controlan las porciones y mejoran ciertos hábitos, lo que termina generando resultados positivos.

Además, la idea de que “cada nutriente necesita condiciones diferentes para digerirse” resulta sencilla e intuitiva para muchas personas, aunque no refleje el funcionamiento real del organismo.

Qué recomiendan hoy los especialistas

Lejos de evitar la combinación de proteínas e hidratos, la ciencia actual recomienda incluir ambos macronutrientes en una misma comida. Esta combinación favorece la saciedad, ayuda a estabilizar la glucosa en sangre y mejora la recuperación muscular después del ejercicio.

Organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos promueven una alimentación variada y equilibrada que incluya carbohidratos, proteínas y grasas saludables.

Para mejorar la digestión, los expertos señalan que lo realmente importante es:

Priorizar alimentos frescos y poco procesados

Masticar lentamente

Mantener una buena hidratación

Respetar horarios y tiempos de comida

Evitar excesos y comidas muy pesadas

Según Sánchez, la calidad de los alimentos y los hábitos diarios tienen mucho más impacto en la salud digestiva que cualquier separación de nutrientes.