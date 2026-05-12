El precio del petróleo volvió a subir en medio de la incertidumbre

El precio internacional del petróleo volvió a subir este martes en medio de la creciente tensión en Medio Oriente, luego de que se frenaran las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y aumentaran las dudas sobre la continuidad del frágil alto el fuego en la región. La situación mantuvo bajo presión a los mercados energéticos globales, especialmente por el impacto que podría tener sobre el estratégico estrecho de Ormuz.

El barril de crudo Brent, referencia internacional, registró un incremento cercano al 1% y se ubicó alrededor de los 105 dólares durante las operaciones en Asia. En paralelo, el petróleo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos también avanzó cerca de un 1%, cotizando en torno a los 99 dólares por barril.

La suba se produjo después de que el presidente estadounidense Donald Trump rechazara públicamente la contrapropuesta presentada por Irán para avanzar hacia una salida negociada del conflicto.

Tensión creciente entre Estados Unidos e Irán

Trump calificó la propuesta iraní como “basura” y aseguró que el alto el fuego atraviesa una situación extremadamente delicada. Según afirmó, la tregua se encuentra “con soporte vital” luego de que Teherán rechazara las exigencias planteadas por Washington.

La falta de avances diplomáticos alimentó la incertidumbre sobre el futuro de la región y mantuvo prácticamente paralizado el tránsito en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo.

La interrupción parcial del paso de buques petroleros generó preocupación en los mercados por una posible reducción sostenida de la oferta global de crudo. Desde el inicio del conflicto, el Brent pasó de cotizar cerca de los 70 dólares a superar los 100 dólares por barril.

Mientras tanto, numerosos barcos permanecen demorados en el golfo Pérsico a la espera de mayores condiciones de seguridad para retomar sus operaciones.

Mercados cautelosos pese al avance del petróleo

A pesar de la fuerte tensión geopolítica, los mercados financieros internacionales mostraron movimientos moderados. Los inversores mantuvieron una postura prudente mientras el conflicto en Medio Oriente ingresa en su décima semana sin una resolución clara.

En Asia, las bolsas cerraron con resultados mixtos:

El índice Nikkei 225 de Japón avanzó cerca de un 0,6%

El Hang Seng de Hong Kong subió alrededor de un 0,2%

El índice de Shanghái cayó aproximadamente un 0,2%

En Corea del Sur, el Kospi comenzó la jornada en alza, aunque luego perdió impulso y terminó en terreno negativo. Analistas vincularon ese comportamiento a la preocupación por la fuerte dependencia del sector tecnológico y de las expectativas relacionadas con la inteligencia artificial.

Wall Street y la agenda internacional de Estados Unidos

En Wall Street, la jornada previa había cerrado con leves ganancias impulsadas principalmente por empresas vinculadas a la inteligencia artificial. El S&P 500 avanzó un 0,2% y volvió a acercarse a máximos históricos, mientras que el Dow Jones sumó cerca de 95 puntos y el Nasdaq también terminó en positivo.

Los mercados también siguieron de cerca la visita del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, a Japón, donde mantiene reuniones vinculadas a cuestiones comerciales y monetarias.

Además, la atención internacional está puesta en el próximo viaje de Donald Trump a China. Según trascendió, el mandatario estadounidense planea abordar con Xi Jinping la situación en Medio Oriente y las compras chinas de petróleo iraní sancionado.

De la agenda comercial en Beijing también participarán importantes empresarios estadounidenses como Elon Musk y Tim Cook. En paralelo, el gobierno chino continúa realizando gestiones diplomáticas discretas para intentar destrabar la crisis regional y evitar una escalada aún mayor del conflicto.