Privatización récord: el Gobierno vendió Transener por más de US$356 millones

El Gobierno nacional oficializó la venta total de su participación en Transener, la principal empresa de transporte de energía eléctrica del país, en una operación valuada en más de US$356 millones. La medida quedó formalizada este martes mediante la resolución 673 publicada en el Boletín Oficial y representa un nuevo paso dentro del plan de privatización de activos energéticos impulsado por la administración de Javier Milei.

La adjudicación quedó en manos de un consorcio de capitales argentinos integrado por Genneia y el grupo Edison, que se quedó con el 100% del paquete accionario estatal en Citelec, la firma controlante de Transener. La empresa también tiene como socio privado a Pampa Energía.

Desde el Ministerio de Economía celebraron la operación y remarcaron que el Estado “abandona el rol empresario” en el sistema eléctrico. A través de un mensaje difundido en redes sociales, la cartera encabezada por Luis Caputo sostuvo que la gestión privada permitirá impulsar inversiones en un sector considerado estratégico para el desarrollo energético del país.

Transener opera una de las infraestructuras más importantes del Sistema Argentino de Interconexión (SADI). La compañía administra más de 12.600 kilómetros de líneas de alta tensión de 500 kV, que recorren el país desde Jujuy hasta Santa Cruz y constituyen la columna vertebral del transporte eléctrico nacional.

La venta había quedado definida a fines de abril, luego de un proceso licitatorio en el que participaron distintos grupos empresarios. La propuesta presentada por Genneia y Edison alcanzó los US$356.174.811, superando ampliamente el precio base fijado por el Gobierno, que rondaba los US$206 millones.

En total, las ofertas recibidas por el Ministerio de Economía sumaron cerca de US$887 millones, reflejando el interés del sector privado por los activos energéticos que el Ejecutivo busca desprenderse en el marco de la reestructuración de Enarsa.

La privatización de Transener se inscribe dentro del plan oficial para desarmar progresivamente la empresa estatal de energía. Desde la aprobación de la Ley Bases, Enarsa quedó habilitada para avanzar con la venta total o parcial de distintas unidades de negocio vinculadas al gas, la electricidad y la explotación de recursos energéticos.

Actualmente, el Estado aún conserva participación en algunos activos estratégicos. Entre ellos se encuentra la UTE Escobar, vinculada al barco regasificador de GNL operado junto a YPF; las centrales termoeléctricas San Martín, en Santa Fe, y Manuel Belgrano, en Campana; además de Enarsa Patagonia y el parque eólico Vientos de la Patagonia 1, ubicado en Chubut.

A su vez, el Gobierno mantiene en carpeta nuevas concesiones hidroeléctricas luego de avanzar con la privatización de las represas del Comahue, una operación que se concretó a fines de 2025 por unos US$700 millones. Entre los próximos objetivos aparecen centrales ubicadas en Mendoza, Salta, San Juan, Tucumán y Chubut.