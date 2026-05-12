Wanda Nara confirmó su separación y apuntó a los celos: “Hace un mes que estamos distanciados”

Wanda Nara rompió el silencio y habló por primera vez sobre su distanciamiento de Martín Migueles, en medio de versiones cruzadas, rumores de crisis y un fuerte escándalo mediático que involucra al empresario.

La revelación salió a la luz durante una emisión del programa SQP, donde Yanina Latorre contó detalles de una conversación privada que mantuvo con la conductora. Según relató, Wanda inició el intercambio de mensajes de manera inesperada, algo que llamó la atención de la periodista.

“Ella nunca me escribe porque sí”, comentó Latorre al aire, antes de revelar la frase que terminó confirmando la ruptura. “Le pregunté si me estaba hablando por Migueles y me respondió: ‘Estoy separada hace un mes de él’”, aseguró.

La confesión sorprendió porque, durante las últimas semanas, ambos seguían mostrándose cercanos en redes sociales. Incluso mientras Wanda se encontraba en Uruguay grabando una película, Migueles continuaba enviándole regalos y mensajes románticos que ella compartía públicamente.

De acuerdo a la versión que trascendió, el desgaste de la relación habría comenzado a partir del rodaje de la ficción que la mediática protagoniza junto al actor Agustín Bernasconi. Según contó Latorre, Wanda le habría admitido que los celos jugaron un papel clave en la crisis.

“El problema empezó cuando decidí venir a filmar. Él se puso celoso después de que le conté todo lo que pasó con Bernasconi”, habría explicado la empresaria. Además, aseguró que ambos habían acordado separarse si ella viajaba al exterior por trabajo.

La situación tomó aún más fuerza luego de que la panelista Majo Martino revelara que desde la producción de la película le habrían pedido a Migueles que no viajara a Uruguay para evitar conflictos durante las escenas más íntimas del proyecto.

En paralelo, el empresario enfrenta investigaciones por presuntas maniobras financieras ilegales, entre ellas supuestas irregularidades vinculadas a importaciones y estafas millonarias. Sobre ese punto, Wanda habría negado conocer las acusaciones que pesan sobre él.

Sin embargo, Yanina Latorre deslizó dudas sobre la separación definitiva y lanzó una frase contundente sobre el presente de la pareja. “Yo le creo que están separados, pero él sigue viviendo en la casa de ella. No quiere quedar pegada a todo este escándalo”, disparó con ironía.