Europa endurece las reglas contra la IA: prohibirán las apps que crean desnudos falsos

La Unión Europea dio un paso decisivo en la regulación de la inteligencia artificial al avanzar con un acuerdo para prohibir las llamadas “apps de nudificación”, herramientas que utilizan IA para convertir fotos reales en imágenes sexuales falsas sin consentimiento.

El pacto, alcanzado de manera provisional entre la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, forma parte de una actualización de la Ley de Inteligencia Artificial y apunta directamente contra uno de los usos más polémicos de la tecnología generativa: la creación de deepfakes íntimos.

Aunque todavía restan instancias formales para su aprobación definitiva, el acuerdo ya establece una postura política contundente. Las plataformas y sistemas capaces de fabricar imágenes sexuales falsas pasarán a ser considerados tecnologías de “riesgo inaceptable”, una de las categorías más restrictivas dentro del marco regulatorio europeo.

La iniciativa busca frenar fenómenos vinculados al acoso digital, la extorsión, la violencia sexual online y la circulación de contenido íntimo no consentido. También pone el foco en la generación de imágenes falsas relacionadas con abuso sexual infantil, uno de los principales temores de las autoridades europeas frente al avance de la IA.

Como parte del nuevo esquema, Bruselas planea exigir que los contenidos creados mediante inteligencia artificial incorporen marcas de agua o mecanismos de identificación obligatorios desde diciembre de 2026. Además, las imágenes sexualmente explícitas generadas artificialmente quedarán específicamente prohibidas.

La discusión se aceleró tras una serie de casos de deepfakes sexuales que involucraron a figuras públicas y adolescentes. Lo que hace pocos años parecía un experimento tecnológico pasó a convertirse en un problema concreto de privacidad y seguridad digital.

Mientras Europa endurece su legislación, en Estados Unidos también comenzaron a surgir medidas similares. El estado de Minnesota aprobó recientemente una ley pionera contra las tecnologías de nudificación basadas en IA.

La norma, firmada por el gobernador Tim Walz, no solo sanciona a quienes crean o difunden imágenes falsas, sino también a las aplicaciones y plataformas que permiten generarlas. Las multas pueden alcanzar los 500 mil dólares por cada uso indebido, además de incluir compensaciones económicas para las víctimas.

El cambio de enfoque marca una nueva tendencia regulatoria: ya no se trata solamente de castigar la difusión del contenido falso, sino de impedir que existan herramientas diseñadas específicamente para producirlo.

Las aplicaciones de nudificación funcionan mediante modelos de inteligencia artificial capaces de manipular fotografías reales y crear desnudos falsos en cuestión de segundos. En muchos casos, el proceso es extremadamente simple: basta con subir una imagen para obtener un resultado alterado digitalmente.

La facilidad de acceso encendió las alarmas en gobiernos y organismos de derechos digitales. Una foto extraída de redes sociales, una imagen laboral o incluso una captura compartida en privado puede transformarse en contenido sexualizado sin autorización, con consecuencias psicológicas, sociales y legales para las víctimas.

Las nuevas regulaciones también ponen presión sobre las empresas tecnológicas, que deberán reforzar sistemas de control, filtros automáticos y herramientas de trazabilidad para evitar que sus plataformas sean utilizadas con fines abusivos.