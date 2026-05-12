Horror en Entre Ríos: una mujer encontró un feto dentro de un contenedor de basura

Una situación estremecedora conmocionó este lunes a los vecinos de Concepción del Uruguay, luego de que una mujer de 70 años hallara un feto dentro de un contenedor de residuos en plena vía pública.

El hecho ocurrió en el barrio Cantera 25, en la intersección de las calles Lorenzo Sartorio y 25 de Mayo. Según trascendió, la vecina se acercó al lugar para arrojar basura cuando advirtió la presencia del cuerpo y alertó inmediatamente a la policía.

Tras el llamado, efectivos policiales y personal médico acudieron a la escena para verificar la situación. El comisario Javier Leiva confirmó que una profesional de salud constató que se trataba de un feto de aproximadamente seis meses de gestación.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la morgue del hospital local, donde se realizarán las pericias forenses correspondientes para intentar determinar las circunstancias del hecho.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía, que ordenó avanzar con medidas urgentes para identificar a la persona responsable del abandono. Una de las principales líneas de trabajo apunta al análisis de cámaras de seguridad instaladas en la zona.

Según explicó Leiva, los investigadores revisarán registros de distintas franjas horarias debido a que todavía no se logró establecer con precisión cuándo fue dejado el feto en el contenedor. Las imágenes incluirán grabaciones de la noche anterior y también del fin de semana.

Además, las autoridades informaron que hasta el momento no existen registros recientes de mujeres que hayan ingresado a centros de salud de la ciudad con cuadros compatibles con un parto o aborto avanzado.

La Justicia espera ahora el resultado de las pericias médicas para intentar reconstruir qué ocurrió y avanzar en la identificación de los responsables.