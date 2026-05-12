Volver a Bariloche a los 55: el viaje de egresados que emocionó a todos y se volvió viral

Un vuelo de Aerolíneas Argentinas se convirtió en escenario de una historia cargada de nostalgia y emoción que rápidamente conquistó las redes sociales. Todo ocurrió cuando el piloto anunció por altoparlante que entre los pasajeros viajaba un grupo de exalumnos que regresaba a San Carlos de Bariloche para celebrar los 40 años de su viaje de egresados.

La escena sorprendió al resto de los viajeros y despertó aplausos, risas y mucha emoción dentro del avión. El grupo estaba integrado por 18 antiguos compañeros del Instituto Leonardo Murialdo, de Villa Bosch, que decidió volver a la ciudad patagónica cuatro décadas después de aquella experiencia adolescente que marcó sus vidas.

Entre ellos se encontraba el actor Gustavo Bonfigli, quien compartió el momento en redes sociales y terminó viralizando la historia. Durante el anuncio, el piloto incluso lanzó una broma vinculada a una película en la que participó Bonfigli y al clásico clima festivo de los vuelos estudiantiles rumbo a Bariloche, lo que provocó carcajadas y multiplicó la repercusión del video.

Todos los integrantes del grupo superan los 55 años y eligieron revivir aquella experiencia desde otro lugar: ya no como adolescentes que terminan el colegio, sino como adultos que buscan reencontrarse con amistades, recuerdos y emociones que permanecen intactas con el paso del tiempo.

El fenómeno crece cada vez más en Argentina. Cada temporada aparecen grupos de adultos que vuelven a Bariloche para recrear sus viajes de egresados, impulsados por la nostalgia y el deseo de reconectarse con momentos que consideran inolvidables.

La propuesta mezcla clásicos de aquellos años con nuevas experiencias. Boliches emblemáticos, excursiones, fiestas temáticas y recorridos históricos forman parte de itinerarios diseñados para despertar la memoria emotiva de distintas generaciones.

Además, cada viaje incorpora referencias culturales propias de la época en que los pasajeros fueron adolescentes. Para quienes crecieron en los años 80 y 90 aparecen guiños a los VHS, los walkman, los lentos y las cartas escritas a mano. En generaciones posteriores resurgen recuerdos ligados al Fotolog, el Messenger, las cámaras digitales o las primeras redes sociales.

Según explicó Javier Pascual, la intención es recuperar el espíritu de aquellos viajes pero adaptado a otra etapa de la vida. “La idea no es repetir exactamente lo mismo, sino resignificarlo desde lo que cada uno es hoy”, sostuvo.

Especialistas en tendencias y consumo aseguran que la nostalgia se transformó en uno de los fenómenos culturales más fuertes de los últimos años. En medio de la hiperconectividad y el ritmo acelerado de la vida cotidiana, cada vez más personas buscan experiencias vinculadas a recuerdos que asocian con tiempos más simples y auténticos.

Así, Bariloche dejó de ser solamente el destino clásico de los estudiantes secundarios para convertirse también en un lugar de reencuentro emocional, donde muchos adultos vuelven a buscar una parte de su historia.