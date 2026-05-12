Trump anunció conversaciones con Cuba en medio de una crisis energética histórica y nuevas sanciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió este martes al anunciar posibles conversaciones con Cuba, en medio de una fuerte escalada de tensión económica y política entre ambos países.

A través de un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump calificó a la isla como “un país fallido” y aseguró que el gobierno cubano “pide ayuda”. “Vamos a hablar”, escribió el mandatario, aunque sin brindar precisiones sobre el alcance o el objetivo de esos contactos.

El anuncio se produjo en un contexto de máxima presión sobre La Habana. En las últimas semanas, Washington profundizó las sanciones económicas contra sectores estratégicos cubanos y endureció las restricciones que afectan el suministro de combustible y la actividad financiera de la isla.

Días atrás, el secretario de Estado Marco Rubio confirmó nuevas sanciones contra el conglomerado militar cubano GAESA, su conducción y la empresa minera Moa Nickel, una firma mixta con capital canadiense.

Según explicó Rubio, la administración estadounidense busca limitar el acceso del régimen cubano a recursos económicos y activos considerados clave para su sostenimiento político y militar. “Continuaremos tomando medidas hasta que implementen reformas políticas y económicas”, sostuvo el funcionario.

Las medidas forman parte de una orden ejecutiva firmada por Trump en mayo, que amplió el alcance de las sanciones a empresas extranjeras vinculadas con sectores como energía, seguridad, defensa y finanzas en Cuba.

En paralelo, la situación energética de la isla atraviesa uno de sus peores momentos de los últimos años. Este martes, las autoridades cubanas reconocieron que los cortes de electricidad afectarán simultáneamente a más del 60% del país durante los horarios de mayor demanda.

La estatal Unión Eléctrica informó que la capacidad de generación se encuentra muy por debajo de las necesidades del sistema y advirtió que el déficit energético seguirá profundizándose. En varias provincias los apagones ya superan las 20 horas consecutivas, mientras que en La Habana se registraron interrupciones de hasta 18 horas seguidas.

Actualmente, ocho de las 16 unidades termoeléctricas cubanas están fuera de servicio debido a averías y tareas de mantenimiento. A eso se suma la falta de combustible, agravada por las restricciones impuestas desde Washington al suministro de petróleo hacia la isla.

Especialistas señalan que el sistema eléctrico cubano arrastra décadas de falta de inversión y deterioro estructural. Distintos estudios estiman que serían necesarios entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para modernizar la infraestructura energética del país.

En ese escenario, Cuba intenta sostener parte de su generación mediante gas y energías renovables, especialmente proyectos solares impulsados con apoyo de China.

Las declaraciones de Trump también reavivaron la polémica por sus recientes comentarios sobre Cuba. A principios de mes, el mandatario había afirmado que Estados Unidos podría “tomar el control” de la isla “casi de inmediato”, además de mencionar la posibilidad de movilizar el portaaviones USS Abraham Lincoln hacia el Caribe.

Mientras tanto, el gobierno cubano enfrenta una combinación explosiva de crisis energética, dificultades económicas y creciente presión internacional, en un escenario que vuelve a tensar las relaciones entre Washington y La Habana.