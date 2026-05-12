Santa Fe cruzó al Gobierno por nuevos recortes en salud: “La motosierra perjudica a las provincias”

La vocera del gobierno santafesino, Virginia Coudannes, cuestionó este martes un nuevo ajuste impulsado por la administración nacional y advirtió que los recortes afectan directamente programas vinculados a medicamentos, prevención y atención sanitaria.

Durante una conferencia de prensa, la funcionaria apuntó contra una decisión administrativa firmada por Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo, publicada recientemente en el Boletín Oficial, que contempla recortes sobre 211 programas nacionales por un monto total cercano a los 2,8 billones de pesos.

Según explicó Coudannes, el impacto sobre las provincias en materia sanitaria rondaría los 63 mil millones de pesos. “La motosierra profundiza el ajuste”, sostuvo la funcionaria, quien además lanzó una crítica directa al funcionario nacional. “Adorni junta por un lado y recorta por el otro”, ironizó.

La vocera provincial aseguró que las medidas afectan áreas sensibles del sistema de salud, entre ellas la provisión de medicamentos, insumos hospitalarios, tecnología médica y programas destinados a enfermedades transmisibles y tratamientos oncológicos.

También mencionó recortes vinculados a políticas de salud sexual, VIH, lepra y partidas destinadas al INCUCAI.

“Vivimos de recorte en recorte”, cuestionó Coudannes, quien además puso en duda el conocimiento que tienen los funcionarios nacionales sobre la realidad del sistema sanitario. “Nos preguntamos si conocen los hospitales, si los han recorrido o saben lo que le pasa a la gente”, señaló.

Frente a este escenario, la funcionaria remarcó que la administración provincial mantiene una política de sostenimiento del sistema público de salud y recordó que Santa Fe debió afrontar compras de medicamentos para compensar faltantes provocados por anteriores reducciones nacionales.

Además, destacó que la provincia continúa ejecutando obra pública, en contraste con la política de paralización impulsada por el gobierno de Javier Milei.

Por otro lado, Coudannes también fue consultada sobre el avance de la reforma electoral que el Ejecutivo santafesino planea enviar a la Legislatura.

En ese marco, recordó que días atrás los ministros Fabián Bastia y Pablo Cococcioni mantuvieron reuniones con legisladores oficialistas para explicar una serie de proyectos vinculados a seguridad que próximamente ingresarán al Parlamento provincial.

Respecto al pedido de audiencia impulsado por distintos sectores políticos para debatir la reforma electoral, Coudannes aseguró que el gobernador Maximiliano Pullaro “es un hombre de diálogo” y garantizó que habrá instancias de conversación con los distintos espacios antes del envío definitivo de la iniciativa.