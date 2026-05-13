La crisis de la construcción arrastró a Holcim a pérdidas millonarias

La caída de Holcim refleja el freno persistente de la construcción en Argentina

La obra pública paralizada continúa golpeando a toda la cadena cementera

Las altas tasas de interés siguen bloqueando proyectos privados e hipotecarios

El deterioro operativo impactó de lleno en los balances de la compañía

La industria del cemento aún no encuentra señales firmes de recuperación

Holcim apuesta a reducir costos y sostener competitividad mientras espera un cambio de ciclo

La prolongada debilidad de la construcción volvió a dejar secuelas en una de las compañías más importantes del sector cementero argentino. La filial local de la suiza Holcim cerró el primer trimestre de 2026 con pérdidas millonarias y encendió nuevas señales de alerta sobre el freno que todavía atraviesa el mercado interno, especialmente en actividades vinculadas a la obra pública y al desarrollo inmobiliario.

La empresa, segunda productora de cemento del país detrás de Loma Negra, informó ante la Comisión Nacional de Valores un resultado neto negativo de $3.839 millones durante los primeros tres meses del año. El dato representa un fuerte deterioro respecto del mismo período de 2025, cuando había registrado ganancias por $1.802 millones medidas en moneda homogénea.

El cambio de escenario refleja el impacto de una economía que logró desacelerar parcialmente la inflación, pero que todavía no consigue reactivar con fuerza el consumo ni la inversión vinculada al mercado interno. En el caso de la construcción, la combinación de obra pública paralizada, créditos hipotecarios prácticamente inexistentes y tasas de interés elevadas sigue limitando cualquier posibilidad de recuperación sostenida.

Los números del balance muestran con claridad el deterioro operativo de la compañía. Los ingresos por ventas retrocedieron 3,7% interanual y quedaron en $125.086 millones, mientras que los costos de producción y servicios avanzaron hasta los $101.570 millones. Esa presión sobre los costos redujo drásticamente la ganancia bruta, que cayó un 25% respecto del año anterior.

A ese cuadro se sumó un incremento importante en los gastos de comercialización y distribución, que crecieron más de $5.600 millones en comparación con el primer trimestre de 2025. La compañía también debió reconocer una pérdida por desvalorización de activos superior a los $10.500 millones, vinculada principalmente al negocio de hormigón y a instalaciones relacionadas con su ex planta de Yocsina.

El impacto financiero tampoco logró ser amortiguado por el resultado positivo derivado de la inflación. Aunque la empresa registró una mejora por posición monetaria cercana a los $22.000 millones, el incremento de los gastos financieros terminó neutralizando gran parte de ese alivio contable. El resultado final fue una pérdida por acción de $10,42, cuando un año antes había mostrado ganancias.

El retroceso no se limita únicamente a los balances. También se observa con fuerza en la actividad industrial. La producción de cemento portland cayó 4,8% interanual durante el trimestre, pasando de casi 596 mil toneladas a poco más de 567 mil. El dato confirma que la demanda sigue sin reaccionar pese a cierta estabilización macroeconómica que el Gobierno busca exhibir como señal de recuperación.

Dentro de la propia empresa reconocen que la mejora económica es todavía desigual. Mientras sectores exportadores como la energía y el agro muestran dinamismo, las actividades orientadas al consumo interno permanecen estancadas. En ese contexto, la construcción aparece entre los sectores más afectados por el ajuste fiscal y la ausencia de grandes proyectos de infraestructura financiados por el Estado.

La situación también deja al descubierto las dificultades que enfrenta toda la industria cementera. El sector cerró el trimestre con una leve caída acumulada respecto del año pasado y continúa condicionado por la falta de inversión pública y privada. Las altas tasas de interés, utilizadas para contener la inflación y estabilizar el frente cambiario, siguen encareciendo cualquier financiamiento para desarrollos inmobiliarios o proyectos de infraestructura.

Aun así, en Holcim aseguran que mantendrán una estrategia centrada en la eficiencia operativa y la competitividad. La compañía buscará reducir costos, mejorar productividad y ampliar su cartera de productos para sostener participación de mercado en un escenario de consumo debilitado. También ratificó su intención de avanzar en soluciones vinculadas a la sostenibilidad dentro de la construcción, una tendencia global que las grandes cementeras consideran clave para el futuro del negocio.

Pese al duro resultado trimestral, la empresa conserva un patrimonio neto superior a los $631.000 millones, un respaldo que le permite atravesar un ciclo económico adverso sin comprometer su estructura. Sin embargo, el desempeño de los próximos meses dependerá en gran medida de factores externos: estabilidad cambiaria, continuidad del equilibrio fiscal y, sobre todo, reactivación de la inversión en infraestructura.

La crisis que hoy refleja Holcim no es un caso aislado. Se trata de una postal más amplia sobre el momento que atraviesa la economía real. Aunque algunos indicadores macro muestran cierta mejora, la construcción sigue esperando señales concretas de recuperación. Y mientras las obras no vuelvan a ponerse en marcha, el cemento seguirá funcionando como uno de los termómetros más sensibles de una actividad que todavía no logra despegar.