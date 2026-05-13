Tolosa Paz expuso la crisis del PJ y reclamó una autocrítica profunda

Tolosa Paz pidió abandonar las internas personalistas dentro del PJ

La diputada cuestionó las “telenovelas” políticas y reclamó debate de ideas

El peronismo enfrenta una etapa sin liderazgo definido ni conducción clara

La exministra defendió las PASO como mecanismo para ordenar el espacio

También reclamó una autocrítica profunda sobre los errores económicos del pasado

La dirigente advirtió que el PJ debe volver a conectarse con las preocupaciones sociales reales

La interna del peronismo volvió a quedar expuesta públicamente tras las declaraciones de Victoria Tolosa Paz, quien decidió marcar diferencias con el tono confrontativo que domina parte del debate interno del PJ y reclamó una discusión política más madura de cara al futuro del espacio. En un contexto de fragmentación, reproches cruzados y ausencia de liderazgo claro, la exministra de Desarrollo Social pidió abandonar las disputas personales y avanzar hacia una autocrítica profunda sobre los errores cometidos durante el último gobierno.

Las palabras de Tolosa Paz aparecieron luego de las tensiones generadas por Máximo Kirchner con la CGT, en medio del malestar del líder de La Cámpora por la falta de referencias públicas hacia Néstor y Cristina Kirchner en actos sindicales. Aunque la diputada reconoció la dimensión emocional detrás de esas reacciones, dejó en claro que el peronismo no puede quedar atrapado en conflictos personales ni en discusiones atravesadas únicamente por sentimientos.

La legisladora sostuvo que el espacio necesita recuperar centralidad política a partir de un debate genuino de ideas y no mediante confrontaciones mediáticas. En ese sentido, lanzó una frase que resonó dentro del propio peronismo: “no me gusta la telenovela”. La definición no solo apuntó a los cruces internos recientes, sino también a una dinámica que, según distintos sectores del PJ, terminó alejando al partido de las preocupaciones reales de la sociedad.

Tolosa Paz advirtió que la ciudadanía espera respuestas concretas frente a la crisis económica y no dirigentes enfrascados en disputas de poder. Por eso, planteó la necesidad de discutir seriamente qué tipo de proyecto político quiere construir el peronismo luego de la derrota electoral y tras el ascenso de Javier Milei a la Presidencia.

En sus declaraciones, la diputada también puso sobre la mesa un tema incómodo para buena parte del espacio: las dificultades que tuvieron las distintas coaliciones peronistas para gobernar pese a haber logrado competitividad electoral. Según explicó, el problema no pasa únicamente por la capacidad de ganar elecciones, sino por la imposibilidad posterior de consolidar liderazgos y sostener una gestión ordenada.

Ese diagnóstico derivó en otra definición contundente: el peronismo atraviesa un “vacío” de conducción. Para Tolosa Paz, hoy no existe una figura capaz de sintetizar a todos los sectores ni de conducir la nueva etapa política del PJ. La afirmación refleja el clima interno que atraviesa el espacio, donde conviven gobernadores, intendentes, dirigentes sindicales y referentes camporistas con proyectos propios y estrategias diferentes de cara a 2027.

Frente a ese escenario, la diputada defendió con firmeza la continuidad de las PASO como mecanismo para ordenar la competencia interna y legitimar liderazgos. Consideró que las primarias son indispensables para que la conducción futura surja de la decisión de los afiliados y no de acuerdos cerrados entre dirigentes. Además, sostuvo que ese proceso también debería servir para discutir el programa económico y político que el peronismo pretende ofrecer en los próximos años.

La posición de Tolosa Paz aparece en medio del debate abierto dentro del sistema político sobre una eventual eliminación de las PASO, impulsada por sectores que cuestionan el costo electoral o consideran agotado el mecanismo. Sin embargo, dentro del PJ también existen dirigentes que ven en las primarias una herramienta necesaria para evitar fracturas más profundas.

Otro de los puntos más sensibles de sus declaraciones estuvo vinculado a la autocrítica sobre la gestión anterior. Lejos de esquivar responsabilidades, Tolosa Paz admitió que el peronismo debe reconocer errores, especialmente en materia económica e inflacionaria. Para sintetizar esa idea apeló a una frase inspirada en Papa Francisco: “permiso, perdón y gracias”.

Según explicó, el “permiso” implica construir consensos sin imponer posiciones internas; el “perdón” supone asumir las equivocaciones que contribuyeron al desgaste social y político del espacio; y el “gracias” representa un reconocimiento a quienes continúan creyendo en la democracia pese a la crisis.

La diputada insistió además en que el peronismo no puede abandonar la discusión sobre el equilibrio fiscal y el orden macroeconómico, aunque aclaró que esos objetivos deben convivir con una mirada social que atienda las necesidades de los sectores más golpeados. En esa línea, remarcó que el principal desafío sigue siendo volver a conectar con las familias que enfrentan dificultades económicas cotidianas.

Las declaraciones de Tolosa Paz dejaron al descubierto una discusión de fondo dentro del PJ: cómo reconstruirse después de la derrota, cómo redefinir liderazgos y, sobre todo, cómo evitar que las diferencias internas sigan profundizando una crisis política que el propio peronismo todavía no logra resolver.