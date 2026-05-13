Larroque llamó a “salir de la pesadilla” de Milei y profundizó las críticas al Gobierno

Larroque convocó a un “reencuentro” para enfrentar al gobierno nacional

El ministro bonaerense calificó la gestión de Milei como una “pesadilla”

También acusó al oficialismo de destruir capacidades productivas y económicas

La Marcha Federal Universitaria aparece como eje de unidad opositora

Desde el kirchnerismo alertan por el deterioro del tejido social y la salud mental

El dirigente pidió dejar diferencias internas en segundo plano frente a la crisis

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, volvió a endurecer su discurso contra el gobierno nacional y convocó a construir un amplio consenso político y social para enfrentar las políticas impulsadas por Javier Milei. En medio de un clima de creciente confrontación entre la administración nacional y distintos sectores del peronismo, el dirigente cercano a Axel Kicillof aseguró que la Argentina atraviesa una situación de “postración, indignidad y vergüenza” como consecuencia del rumbo económico y social adoptado por la Casa Rosada.

Las declaraciones de Larroque se produjeron en la antesala de una nueva Marcha Federal Universitaria, una movilización que volverá a reunir a estudiantes, docentes, investigadores y distintos sectores sindicales en defensa del financiamiento educativo y científico. Para el funcionario bonaerense, esa convocatoria refleja que existe un malestar social creciente frente a las decisiones del Gobierno y una necesidad de construir puntos de encuentro por encima de las diferencias partidarias.

El ministro sostuvo que el país necesita un “urgente reencuentro” entre dirigentes políticos, trabajadores, empresarios y sectores productivos para dejar atrás lo que definió como “la pesadilla de Milei”. Según planteó, el deterioro económico y social excede las discusiones internas del peronismo y obliga a construir una respuesta más amplia frente a un modelo que, a su entender, está dañando seriamente la estructura productiva nacional.

En ese sentido, Larroque acusó al oficialismo de haber “depredado” en poco tiempo las capacidades económicas de la Argentina. La crítica estuvo dirigida especialmente al ajuste fiscal, la caída del consumo, el freno a la obra pública y la reducción de partidas destinadas a universidades, ciencia y cultura. Desde el entorno del gobernador Kicillof vienen insistiendo desde hace meses en que las políticas de ajuste impulsadas por la administración libertaria profundizan la recesión y deterioran las condiciones sociales.

El dirigente también vinculó la movilización universitaria con una defensa más amplia del rol del Estado en áreas estratégicas. Consideró que la educación pública, la ciencia y la tecnología representan pilares fundamentales para el desarrollo del país y cuestionó duramente el enfrentamiento permanente del Gobierno con esos sectores.

Las declaraciones aparecen además en un contexto de fuerte tensión política entre la Nación y la provincia de Buenos Aires. Mientras el Gobierno nacional sostiene que el ajuste es necesario para ordenar la economía y combatir la inflación, desde el kirchnerismo bonaerense insisten en que las medidas están generando un deterioro social cada vez más profundo.

Larroque puso especial énfasis en las consecuencias humanas de la crisis. Aseguró que las políticas oficiales provocan un “daño enorme” sobre el tejido social y advirtió sobre situaciones de creciente fragilidad económica y emocional en distintos sectores de la población. Según expresó, muchas familias enfrentan escenarios cada vez más difíciles, con problemas vinculados al empleo, el acceso a medicamentos y el deterioro de la salud mental.

El funcionario mencionó además el impacto sobre adultos mayores y sectores vulnerables, en un intento de reforzar la idea de que el ajuste no solo afecta indicadores macroeconómicos, sino también aspectos cotidianos de la vida social. En el kirchnerismo consideran que ese tipo de situaciones comenzará a tener cada vez mayor peso en la discusión pública a medida que avance el año y se profundicen las consecuencias de la recesión.

Más allá de las críticas al Gobierno, el mensaje de Larroque también buscó enviar una señal hacia el interior del peronismo. El llamado a priorizar la “urgencia” social por encima de los matices políticos se interpreta como un intento de bajar tensiones internas y fortalecer la construcción de una estrategia común frente al oficialismo.

En las últimas semanas, distintos referentes del PJ comenzaron a advertir sobre la necesidad de reorganizar al espacio frente a un escenario económico complejo y una sociedad golpeada por la pérdida de poder adquisitivo. En ese marco, sectores alineados con Kicillof buscan posicionarse como uno de los polos de reorganización del peronismo de cara a los próximos años.

Mientras tanto, el Gobierno mantiene su defensa cerrada del programa económico y sostiene que el ajuste permitirá consolidar la estabilidad y reducir la inflación de manera definitiva. Sin embargo, desde la oposición insisten en que el costo social del modelo ya comenzó a generar niveles crecientes de conflictividad y malestar.