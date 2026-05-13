Fuerte cruce entre Santillán y Pagano tras la denuncia contra Karina Milei

La denuncia contra Karina Milei profundizó las tensiones políticas alrededor del oficialismo

Marcela Pagano ya se encuentra fuera del bloque libertario en Diputados

Juliana Santillán defendió el esquema de confianza construido por el mileísmo

El oficialismo cuestionó el uso de la Justicia para dirimir disputas políticas

Karina Milei continúa consolidando poder dentro del Gobierno nacional

Las diferencias internas del universo libertario volvieron a quedar expuestas

La tensión política alrededor de Karina Milei sumó un nuevo capítulo luego del duro enfrentamiento público entre las diputadas nacionales Juliana Santillán y Marcela Pagano. El conflicto estalló después de que Pagano presentara una denuncia penal contra la secretaria general de la Presidencia por presuntas irregularidades vinculadas a la contratación estatal de Andrea Juárez, señalada como asistente personal y persona de extrema cercanía con la hermana del Presidente.

La ofensiva judicial profundizó la distancia política entre Pagano y el oficialismo libertario, espacio del que ya se encuentra separada tras meses de enfrentamientos internos, cuestionamientos cruzados y disputas de poder que terminaron alejándola del bloque de Javier Milei en la Cámara de Diputados.

Lejos de mantenerse al margen, Santillán salió públicamente a responderle con un mensaje cargado de críticas políticas y personales. La legisladora oficialista defendió el esquema de conducción construido alrededor de Karina Milei y cuestionó la interpretación de Pagano sobre el funcionamiento interno del poder libertario.

A través de sus redes sociales, Santillán sostuvo que la confianza constituye el principal activo de cualquier estructura política y consideró que lo que algunos sectores califican como “obsecuencia” no es otra cosa que cohesión dentro de un armado de gobierno. La respuesta buscó rechazar las acusaciones de Pagano sobre el supuesto desplazamiento de dirigentes “leales” por figuras cercanas al núcleo más íntimo del Presidente.

En su publicación, la diputada libertaria también apuntó contra las críticas de Pagano hacia dirigentes incorporados en los últimos meses al universo oficialista, entre ellos Manuel Adorni y referentes vinculados a la familia Menem. Según Santillán, resulta contradictorio cuestionar la llegada de figuras externas cuando la propia Pagano tampoco integraba el núcleo originario del mileísmo.

La discusión dejó expuesta una fractura que viene profundizándose desde hace tiempo. Pagano pasó de ser una de las figuras mediáticas incorporadas al armado libertario durante la campaña a convertirse en una dirigente enfrentada abiertamente con el círculo más cercano al Presidente. Sus diferencias con Karina Milei fueron creciendo con el correr de los meses y terminaron derivando en una ruptura política que ahora también escaló al plano judicial.

Santillán fue todavía más allá y cuestionó directamente la decisión de recurrir a los tribunales para canalizar las diferencias políticas. Consideró que presentar una denuncia penal contra la principal figura de confianza presidencial contradice el discurso histórico del liberalismo contra la utilización política de la Justicia.

En ese marco, la legisladora oficialista sugirió que la ofensiva judicial tiene motivaciones políticas y la interpretó como un intento de dañar la figura de Karina Milei en medio de las tensiones internas que atraviesan distintos sectores cercanos al Gobierno.

La denuncia presentada por Pagano introduce además un tema sensible para la administración nacional: la designación de personas cercanas al entorno presidencial dentro de estructuras estatales. Aunque desde el oficialismo minimizan las acusaciones y las encuadran dentro de una disputa política, el episodio vuelve a poner el foco sobre el nivel de influencia que concentra Karina Milei dentro del Gobierno.

La secretaria general de la Presidencia se consolidó desde el inicio de la gestión como una de las figuras más poderosas de la administración libertaria. Además de controlar áreas estratégicas de gestión, tiene un rol central en el armado político nacional y en la relación con dirigentes territoriales.

Ese crecimiento político también generó tensiones y resistencias internas. Distintos sectores que inicialmente acompañaron el proyecto libertario fueron quedando marginados del esquema de decisiones, alimentando conflictos que comenzaron a emerger públicamente durante los últimos meses.

El enfrentamiento entre Santillán y Pagano refleja precisamente ese proceso de reconfiguración interna. Mientras el oficialismo busca mostrar cohesión política alrededor del Presidente y su hermana, sectores desplazados comenzaron a exteriorizar críticas cada vez más fuertes sobre la conducción del espacio y el manejo del poder dentro del Gobierno.