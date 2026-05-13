Créditos hipotecarios: por qué el scoring se volvió la llave para acceder a la casa propia

El scoring crediticio se volvió central para acceder a préstamos hipotecarios

Los bancos priorizan historial de pagos y estabilidad financiera sostenida

La informalidad laboral sigue excluyendo a gran parte de la población

Los créditos hipotecarios cayeron 20% durante el primer trimestre del año

El descalce entre depósitos cortos y préstamos largos complica al sistema

Especialistas advierten que flexibilizar requisitos no resuelve el problema estructural

En una Argentina donde alquilar consume cada vez más ingresos y comprar una vivienda parece un objetivo cada vez más lejano, los créditos hipotecarios volvieron a ocupar un lugar central en las expectativas de miles de familias. Sin embargo, pese al renovado interés por este tipo de financiamiento y a ciertas señales de reactivación, el sistema todavía muestra fuertes limitaciones estructurales que impiden una expansión masiva del mercado.

Los números reflejan esa dificultad. Aunque en marzo se observó una leve mejora en la demanda de préstamos para vivienda, durante el primer trimestre del año los créditos hipotecarios acumularon una caída cercana al 20%. Detrás de ese retroceso aparecen problemas históricos de la economía argentina: volatilidad financiera, falta de financiamiento de largo plazo e informalidad laboral.

En ese escenario, el scoring crediticio se transformó en una de las variables más determinantes para acceder a un préstamo hipotecario. El puntaje financiero pasó a funcionar como una especie de filtro de entrada al sistema, donde los bancos evalúan capacidad de pago, antecedentes crediticios e ingresos formales antes de aprobar una operación.

Especialistas del sector financiero explican que el scoring es un modelo estadístico que intenta medir la probabilidad de cumplimiento de una persona frente a sus obligaciones. Para construir ese indicador, las entidades combinan información proveniente de centrales de riesgo, historial de pagos, deudas vigentes, atrasos, movimientos bancarios y comportamiento financiero general.

Pero el sistema no responde a un único criterio uniforme. Cada banco desarrolla su propio modelo de evaluación y define distintos niveles de tolerancia al riesgo según el tipo de cliente y producto financiero. Por eso, una misma persona puede obtener respuestas completamente diferentes dependiendo de la entidad donde solicite el crédito.

En líneas generales, un scoring superior a 750 puntos suele considerarse bueno, mientras que superar los 800 implica un perfil excelente para el sistema financiero. Sin embargo, los especialistas remarcan que más importante que la cantidad de productos bancarios es la previsibilidad en el comportamiento financiero.

El cumplimiento sostenido de pagos, la regularidad en los movimientos y la ausencia de atrasos continúan siendo las variables que más peso tienen dentro de cualquier evaluación crediticia. También influyen la antigüedad dentro del sistema financiero, el nivel de endeudamiento respecto de los ingresos y la relación operativa que cada cliente mantiene con el banco.

Contadores y asesores tributarios recomiendan además monitorear periódicamente el historial registrado en la Central de Deudores del Banco Central para detectar posibles inconsistencias o deudas olvidadas que puedan perjudicar el puntaje. Incluso cheques rechazados o pequeños incumplimientos pueden afectar considerablemente la evaluación bancaria.

Sin embargo, el problema del acceso al crédito hipotecario va mucho más allá del scoring. Para muchos especialistas, el principal obstáculo sigue siendo la falta de información estructurada sobre una gran parte de la población económicamente activa. La elevada informalidad laboral dificulta que los bancos puedan validar ingresos estables y proyectar capacidad de pago a largo plazo.

A eso se suma otro problema de fondo: el descalce financiero que enfrentan las entidades bancarias. Mientras los créditos hipotecarios se otorgan a plazos de 20 o 30 años, los bancos se financian principalmente con depósitos de muy corto plazo. En un contexto económico inestable como el argentino, esa diferencia genera un riesgo significativo para el sistema.

Por esa razón, muchas entidades optan por restringir el acceso o trasladar parte del riesgo a las tasas de interés, encareciendo el costo final del préstamo para el usuario. Esa situación afecta especialmente a los créditos ajustados por UVA, que dependen de la evolución de la inflación y continúan generando cautela tanto entre bancos como entre potenciales tomadores.

En las últimas semanas, la decisión del Banco Nación de flexibilizar temporalmente algunos requisitos de scoring volvió a reactivar el debate sobre el acceso a los hipotecarios. La entidad pública, líder en el segmento UVA, enfrentó una fuerte demanda y decidió reorganizar internamente sus procesos para agilizar aprobaciones y digitalizar trámites.

Sin embargo, especialistas consideran que la flexibilización de requisitos representa apenas una respuesta coyuntural frente a un problema mucho más profundo. El verdadero desafío sigue siendo construir un sistema financiero capaz de sostener créditos de largo plazo sin trasladar toda la incertidumbre económica al usuario.

Mientras tanto, miles de familias continúan atrapadas entre alquileres cada vez más altos, salarios deteriorados y un mercado inmobiliario donde el acceso a la vivienda propia todavía parece reservado para una minoría con ingresos estables y alto nivel de bancarización.