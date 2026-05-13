Milei volvió a atacar al periodismo y apuntó con dureza contra Luis Novaresio

Milei cuestionó duramente a Luis Novaresio por una explicación económica en TV

El Presidente afirmó que “el 95% de los periodistas argentinos son un asco”

La polémica comenzó durante una cobertura sobre el conflicto universitario

El mandatario corrigió públicamente la explicación sobre el coeficiente de Gini

Los ataques contra periodistas se volvieron una constante del discurso oficial

El vínculo entre el Gobierno y los medios continúa atravesado por fuertes tensiones

El presidente Javier Milei volvió a quedar en el centro de la polémica tras lanzar un nuevo y durísimo ataque contra el periodismo argentino. A través de una serie de publicaciones en redes sociales, el mandatario cuestionó la explicación brindada por el conductor Luis Novaresio sobre el coeficiente de Gini y terminó descalificando a gran parte de los periodistas del país con términos extremadamente agresivos.

La controversia comenzó durante una emisión televisiva en la que Novaresio dialogaba con estudiantes y docentes en el marco de las clases públicas impulsadas por la Universidad de Buenos Aires para reclamar mayor financiamiento universitario. Durante el intercambio, el conductor intentó explicar qué representa el coeficiente de Gini, un indicador utilizado internacionalmente para medir los niveles de desigualdad económica dentro de una sociedad.

Ese comentario fue rápidamente recogido por Milei, quien reaccionó desde su cuenta de X con una publicación cargada de críticas técnicas y agravios personales. El Presidente sostuvo que Novaresio confundió el coeficiente de Gini con un criterio asociado al pensamiento del filósofo John Rawls, vinculado a la idea de priorizar el bienestar de los sectores más postergados.

En su mensaje, Milei explicó que el coeficiente de Gini mide el nivel de concentración del ingreso y la distancia existente respecto de una situación de igualdad perfecta. Según detalló, un valor cercano a cero refleja mayor igualdad distributiva, mientras que un índice próximo a uno representa niveles extremos de desigualdad.

Sin embargo, el aspecto técnico de la discusión quedó rápidamente eclipsado por el tono utilizado por el mandatario. En la misma publicación, Milei afirmó que “el 95% de los periodistas argentinos son un asco”, además de calificarlos como “ignorantes”, “mentirosos seriales” y “arrogantes”.

Las declaraciones generaron un inmediato impacto político y mediático, no solo por el contenido de los agravios sino también porque se suman a una larga serie de enfrentamientos entre el Presidente y distintos sectores del periodismo desde el inicio de su gestión.

Lejos de moderar el tono, el mandatario volvió a cargar contra Novaresio en un segundo mensaje, donde cuestionó que el conductor intentara “dar clases” sobre un tema que, según su visión, desconoce. Aunque reconoció irónicamente que el periodista “al menos admite ser ignorante”, insistió en desautorizar públicamente su intervención televisiva.

El episodio volvió a poner sobre la mesa el vínculo cada vez más conflictivo entre el Gobierno y buena parte de los medios de comunicación. Desde la campaña presidencial, Milei construyó una relación de permanente confrontación con periodistas, analistas y comunicadores a quienes suele acusar de operar políticamente o difundir información falsa sobre su gestión.

Ese enfrentamiento se profundizó durante los últimos meses con ataques recurrentes desde redes sociales, cuestionamientos a programas periodísticos y fuertes críticas hacia figuras mediáticas que expresan diferencias con el oficialismo. La estrategia forma parte de un estilo comunicacional basado en la confrontación directa y en la utilización intensiva de plataformas digitales como principal canal político.

Al mismo tiempo, el episodio se produjo en un contexto particularmente sensible por el conflicto universitario y las discusiones sobre financiamiento educativo. Las clases públicas organizadas por docentes y estudiantes buscan visibilizar el reclamo de las universidades nacionales frente al ajuste presupuestario impulsado por el Gobierno.

La utilización de ese escenario como punto de partida para un nuevo ataque presidencial amplificó todavía más el impacto político del episodio. Desde distintos sectores opositores vienen advirtiendo sobre el nivel de agresividad discursiva utilizado por Milei contra periodistas, economistas, artistas y dirigentes críticos de su gestión.

Mientras tanto, desde el oficialismo suelen justificar ese tono argumentando que el Presidente responde a operaciones mediáticas y campañas de desinformación. En el entorno libertario consideran que la confrontación con sectores periodísticos forma parte de una disputa política más amplia vinculada al modelo económico y al rumbo del Gobierno.

Más allá de la discusión técnica sobre el coeficiente de Gini, el nuevo cruce volvió a confirmar que la relación entre Milei y el periodismo continúa siendo uno de los focos permanentes de tensión política desde el inicio de su mandato.