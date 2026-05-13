El Gobierno acelera la desregulación energética y anticipa el fin gradual del Plan Gas

El Gobierno busca avanzar hacia una mayor desregulación del sector energético

El oficialismo considera que el Plan Gas ya no es necesario por el crecimiento de Vaca Muerta

Las autoridades prometieron respetar los contratos vigentes hasta 2028

También avanzan cambios en el funcionamiento del mercado eléctrico mayorista

El nuevo esquema apuesta a inversiones financiadas principalmente por privados

AMBA I será la primera gran expansión energética desarrollada bajo ese modelo

El gobierno de Javier Milei volvió a ratificar su decisión de profundizar la desregulación del sector energético y comenzó a delinear un escenario donde el Estado tendrá una participación cada vez menor en la producción, financiamiento e infraestructura vinculada al gas y la electricidad. En ese marco, funcionarios del área económica anticiparon que el Plan Gas podría comenzar a desactivarse gradualmente desde el próximo año, impulsados por el crecimiento de Vaca Muerta y una mayor intervención del capital privado.

Las definiciones fueron expuestas por Daniel González durante un evento sobre energía y minería organizado por Moody's

, donde el funcionario defendió el nuevo modelo energético impulsado por el oficialismo y sostuvo que la Argentina atraviesa una transformación estructural vinculada al crecimiento de las exportaciones de hidrocarburos y minería.

Según explicó, el Gobierno considera que el contexto actual es completamente distinto al de 2020, cuando se implementó el Plan Gas para sostener la producción local y evitar un incremento todavía mayor de las importaciones energéticas. En aquel momento, el esquema garantizaba precios mínimos, contratos de largo plazo y compras aseguradas para incentivar inversiones de las empresas productoras.

Ahora, desde el oficialismo entienden que la expansión de Vaca Muerta modificó radicalmente el panorama energético argentino. “El Plan Gas se necesitaba en otro contexto; hoy ya no”, fue la síntesis planteada por los funcionarios durante la exposición.

La intención oficial es avanzar hacia un sistema donde productores y generadores eléctricos negocien directamente contratos privados sin intervención estatal significativa. Aunque aclararon que se respetarán todos los acuerdos vigentes hasta 2028, admitieron que esperan una salida progresiva y voluntaria de las compañías a medida que el mercado gane profundidad y previsibilidad.

Uno de los argumentos centrales del Gobierno es que gran parte de la producción gasífera actualmente permanece atada a contratos del Plan Gas, lo que limita el desarrollo pleno del mercado spot eléctrico. Según explicaron, la existencia de contratos asegurados reduce la disponibilidad de gas para negociaciones abiertas entre privados.

La estrategia oficial forma parte de un objetivo más amplio: transformar completamente el funcionamiento del mercado energético argentino. Durante el último año, el Gobierno avanzó sobre el esquema del mercado mayorista administrado por CAMMESA y comenzó a habilitar contratos directos entre generadores, grandes usuarios y comercializadores privados.

Desde el Ministerio de Economía sostienen que el nuevo esquema permitirá construir señales de precios más cercanas al mercado real y reducir progresivamente el peso de los subsidios estatales sobre el sistema eléctrico.

El oficialismo también puso especial énfasis en el crecimiento de las energías renovables. Según González, el desarrollo de generación eólica y solar continuará acelerándose por cuestiones de eficiencia y competitividad económica, en línea con la tendencia internacional.

Otro de los pilares centrales de la nueva política energética será el financiamiento privado de obras de infraestructura. El Gobierno busca abandonar definitivamente el esquema donde el Estado lideraba la construcción de gasoductos, líneas eléctricas y ampliaciones del sistema energético.

En esa línea, el funcionario comparó costos entre proyectos impulsados por el sector público y obras financiadas por empresas privadas, utilizando como ejemplo la ampliación de Transportadora de Gas del Sur y proyectos desarrollados por Pan American Energy vinculados al negocio del gas natural licuado.

Dentro de esa estrategia aparece uno de los proyectos considerados prioritarios para el sistema eléctrico: AMBA I. Se trata de una ampliación clave de líneas de alta tensión destinada a fortalecer el abastecimiento energético en el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde se concentra cerca del 40% de la demanda eléctrica nacional.

El proyecto contempla nuevas líneas de 500 kV y obras de interconexión energética que inicialmente habían sido pensadas con financiamiento internacional durante la gestión anterior. Sin embargo, el Gobierno confirmó que ahora la iniciativa será financiada íntegramente por capital privado mediante contratos de largo plazo estimados en alrededor de 30 años.

Pese al optimismo oficial sobre las inversiones y el crecimiento energético, el propio Gobierno reconoció que el sistema todavía enfrenta limitaciones importantes durante los momentos de mayor demanda, especialmente en verano.

Mientras tanto, el oficialismo apuesta a que la combinación entre Vaca Muerta, minería, energías renovables y financiamiento privado termine consolidando un nuevo modelo energético con menor presencia estatal y fuerte protagonismo del mercado.