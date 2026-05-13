Giacomini cruzó a Santiago Caputo y reavivó su pelea con Javier Milei

Giacomini aseguró que Milei quiso darle Economía y el Banco Central en 2020

El economista respondió con dureza a Santiago Caputo tras ser insultado

También cuestionó a Luis Caputo y Santiago Bausili por la gestión económica

El ex aliado presidencial afirmó que el modelo de coordinación económica fue idea suya

La pelea entre Milei y Giacomini se arrastra desde antes de la campaña presidencial

El cruce volvió a exponer tensiones internas alrededor del oficialismo libertario

El economista Diego Giacomini volvió a quedar en el centro de la escena política tras responder con dureza a Santiago Caputo y profundizar sus críticas contra Javier Milei. El ex socio y antiguo aliado intelectual del mandatario aseguró que en 2020 Milei le había ofrecido conducir simultáneamente el Ministerio de Economía y el Banco Central en un eventual futuro gobierno, antes de romper definitivamente su vínculo político y personal con el actual Presidente.

La polémica se desató luego de que Santiago Caputo cuestionara públicamente a Giacomini y lo calificara de “retrasado” por sus declaraciones sobre aquellas conversaciones previas al desembarco libertario en la Casa Rosada. La respuesta del economista no tardó en llegar y escaló rápidamente el enfrentamiento dentro del universo político e ideológico cercano al oficialismo.

A través de una serie de publicaciones en redes sociales, Giacomini sostuvo que fue él quien rechazó la propuesta de Milei y aseguró que, tras esa ruptura, el entonces dirigente libertario debió buscar otras alternativas para conformar el esquema económico que finalmente implementó en el Gobierno.

“En septiembre de 2020 lo mandé a la mierda a Javier Milei”, escribió el economista, al recordar que el actual Presidente quería que ocupara simultáneamente la conducción del Banco Central y el Palacio de Hacienda en caso de llegar al poder.

Según Giacomini, la intención original era construir un esquema de máxima coordinación entre política fiscal y monetaria, con funcionarios completamente alineados en ambas áreas. En ese sentido, afirmó que la idea fue diseñada por él mismo y luego replicada parcialmente por Milei con la designación de Luis Caputo y Santiago Bausili.

Sin embargo, el economista cuestionó duramente la capacidad técnica de ambos funcionarios y sostuvo que el Gobierno terminó ejecutando una versión deficiente de aquel esquema original. “Puso a dos que no saben nada”, disparó Giacomini, profundizando el tono de confrontación que mantiene desde hace tiempo con el Presidente y parte de su equipo económico.

La respuesta también incluyó una descalificación directa hacia Santiago Caputo, uno de los principales estrategas políticos del oficialismo y figura cada vez más influyente dentro del entorno presidencial. Giacomini minimizó su conocimiento sobre el origen del proyecto libertario y le recordó que él formó parte del círculo íntimo de Milei mucho antes de la construcción electoral que llevó al economista al poder.

“Santiaguito, sos nuevito. Sabés mucho menos que yo de Milei”, escribió el ex aliado presidencial, en una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales y volvió a poner en evidencia las fracturas internas y personales alrededor del líder libertario.

La pelea entre Milei y Giacomini arrastra varios años de tensión. Ambos compartieron espacios académicos, proyectos económicos y numerosas apariciones mediáticas durante la etapa previa al salto político del actual Presidente. De hecho, Giacomini fue uno de los economistas más cercanos al mandatario durante la construcción inicial de su perfil público.

Sin embargo, la relación terminó rompiéndose antes del armado electoral de La Libertad Avanza y desde entonces el vínculo se transformó en un enfrentamiento permanente marcado por acusaciones cruzadas y críticas cada vez más agresivas.

En esta nueva disputa, Giacomini volvió a insistir en que varias de las ideas centrales implementadas por Milei en materia económica surgieron originalmente de trabajos y discusiones desarrolladas entre ambos durante aquellos años de sociedad intelectual.

Además, sostuvo que “cualquiera con dos dedos de frente” puede advertir que sus dichos son ciertos, ya que la estructura diseñada actualmente entre el Ministerio de Economía y el Banco Central refleja el modelo que, según afirma, había propuesto inicialmente al entonces diputado libertario.

El episodio vuelve a mostrar cómo antiguos aliados de Milei se transformaron en algunos de sus críticos más duros. También refleja el clima de confrontación permanente que rodea al oficialismo, donde las discusiones políticas suelen trasladarse rápidamente al terreno personal y exponerse públicamente a través de redes sociales.

Mientras tanto, desde el entorno presidencial mantienen silencio sobre las acusaciones de Giacomini, aunque el enfrentamiento volvió a reabrir viejas disputas internas sobre el origen del proyecto económico libertario y la influencia de quienes acompañaron a Milei antes de llegar al poder.