Nueva encuesta: cae la imagen de Milei y Bullrich aparece como la figura mejor posicionada del oficialismo

La aprobación del Gobierno cayó casi diez puntos según la nueva encuesta

Javier Milei descendió al séptimo lugar en el ranking de imagen pública

Patricia Bullrich quedó como la dirigente oficialista mejor posicionada

El escándalo de Manuel Adorni impacta negativamente sobre el Gobierno

Karina Milei y Adorni registraron los peores niveles de rechazo oficialista

La economía y la inflación siguen siendo la principal preocupación social

Un nuevo relevamiento nacional volvió a encender señales de alerta dentro del gobierno de Javier Milei. La última encuesta elaborada por la consultora Management & Fit mostró una caída significativa en la aprobación de la gestión y en la imagen presidencial, en medio del desgaste económico y del impacto político provocado por el escándalo que involucra a Manuel Adorni.

El estudio, realizado sobre 2.200 casos entre el 13 y el 27 de abril, reflejó un deterioro sensible en la percepción pública del oficialismo respecto de la medición anterior de febrero. Según los datos difundidos, la aprobación del Gobierno cayó 9,6 puntos porcentuales y se ubicó en 37,2%, mientras que la desaprobación escaló hasta superar el 54%.

En paralelo, la imagen positiva de Milei sufrió una baja cercana a los diez puntos y descendió hasta el 29,8%, quedando relegado al séptimo puesto dentro del ranking de dirigentes evaluados por la consultora. Se trata de un dato particularmente delicado para el Presidente, que durante los últimos dos años se había mantenido entre las figuras políticas con mejor valoración pública.

El relevamiento introdujo además otro elemento incómodo para la Casa Rosada: las figuras mejor posicionadas no pertenecen al núcleo más cercano del Presidente. El primer lugar quedó para Patricia Bullrich, quien obtuvo el diferencial negativo más bajo entre todos los dirigentes medidos.

La exministra de Seguridad logró sostener una imagen positiva superior al 30% y quedó por encima de Milei en consideración pública. El dato adquiere especial relevancia en un contexto donde crecen las tensiones internas entre Bullrich y el entorno político de Karina Milei.

En las últimas semanas, Bullrich tomó distancia del manejo político del caso Adorni y reclamó públicamente que el funcionario avance con la presentación de su declaración jurada para evitar que el escándalo siga afectando al Gobierno. Esa postura generó incomodidad dentro de la mesa chica presidencial, donde algunos sectores observan con desconfianza el crecimiento político de la dirigente.

El segundo lugar del ranking quedó para Diego Santilli, otro dirigente que no pertenece al núcleo original libertario pero que ganó peso dentro del oficialismo gracias a su relación con gobernadores y sectores aliados.

Más atrás aparecieron dirigentes provinciales con buenos niveles de imagen como Maximiliano Pullaro, Ignacio Torres y Juan Schiaretti.

Incluso la diputada de izquierda Myriam Bregman logró ubicarse por encima del Presidente en el diferencial de imagen, una situación que hasta hace pocos meses parecía improbable en el escenario político nacional.

En contraste, los peores números del oficialismo quedaron concentrados justamente en el círculo íntimo presidencial. Tanto Karina Milei como Manuel Adorni registraron niveles de rechazo superiores al 54%, mientras que el jefe de Gabinete obtuvo el diferencial negativo más alto de toda la medición.

La encuesta también dejó en evidencia que el principal factor de desgaste continúa siendo la situación económica. Los aumentos de precios y tarifas aparecieron como la principal preocupación de los encuestados, por encima incluso de la corrupción o la inseguridad.

Además, comenzó a deteriorarse la expectativa de mejora hacia el futuro. El porcentaje de personas que cree que el país estará mejor dentro de un año cayó de manera significativa respecto de febrero, mientras creció la sensación de estancamiento.

Pese a la caída del oficialismo, el relevamiento muestra que la oposición todavía no logra capitalizar plenamente el malestar social. Aunque una mayoría expresó deseos de cambios en la gestión, el rechazo al Gobierno continúa disperso entre distintos espacios políticos y todavía no aparece una figura opositora capaz de consolidar ese descontento.

De todos modos, la encuesta dejó una señal clara para el oficialismo: la combinación entre dificultades económicas y escándalos políticos empezó a erosionar el capital político de Milei, mientras otras figuras dentro y fuera del Gobierno comienzan a ganar terreno en la consideración pública.