Santa Fe acelera obras hídricas ante el posible regreso de El Niño y alerta por intervenciones irregulares

Senadores provinciales y autoridades del área hídrica de Santa Fe mantuvieron una reunión para analizar el estado de las obras de prevención que se ejecutan en distintos puntos del territorio ante la posibilidad de un aumento de lluvias y crecidas durante los próximos meses.

El encuentro fue encabezado por Felipe Michlig, presidente provisional de la Cámara alta, y contó con la participación del secretario de Recursos Hídricos provincial, Nicolás Mijich, quien presentó un informe con intervenciones en alrededor de 100 localidades santafesinas.

Según se informó oficialmente, durante la reunión se repasaron tanto obras actualmente en ejecución como proyectos previstos para reforzar la protección de áreas urbanas y productivas frente a eventuales fenómenos climáticos extremos.

Además del monitoreo de obras, el encuentro sirvió para debatir problemáticas vinculadas a alteraciones en cursos de agua y sus consecuencias ambientales y sociales, una preocupación creciente en distintos departamentos de la provincia.

Participaron de la reunión los senadores Hugo Rasetto, Armando Traferri, Osvaldo Sosa y Ciro Seisas, además de representantes de los equipos de Alcides Calvo, Rubén Pirola, Julio Garibaldi y Leonardo Diana.

Durante el intercambio, los legisladores plantearon distintas situaciones detectadas en sus departamentos relacionadas con intervenciones que alteran el escurrimiento natural del agua y terminan agravando riesgos de inundaciones tanto en zonas rurales como urbanas.

Entre los casos mencionados aparecieron obras irregulares y defensas hídricas construidas por privados que, según denunciaron, generan consecuencias negativas en localidades vecinas.

Uno de los ejemplos señalados corresponde al departamento Iriondo, donde persisten problemas vinculados a antiguas intervenciones sobre el río Río Carcarañá. También se expusieron situaciones en el departamento Vera, donde algunas defensas hídricas privadas habrían provocado impactos adversos en áreas cercanas.

Por su parte, Mijich explicó que el Gobierno provincial mantiene un monitoreo permanente de la situación climática debido a las previsiones que anticipan un posible regreso del fenómeno de El Niño.

El funcionario indicó que actualmente se realiza un seguimiento continuo de la evolución meteorológica para determinar el eventual nivel de impacto que podría registrarse en la provincia durante los próximos meses.

En ese marco, las autoridades remarcaron la necesidad de avanzar con obras preventivas y coordinar acciones entre el Estado y los gobiernos locales para minimizar riesgos ante posibles excesos hídricos.