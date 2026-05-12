Santa Fe acelera con los créditos Nido: ya entregan dos hipotecas por día y superan los $40 mil millones

El programa de créditos hipotecarios Nido continúa expandiéndose en Santa Fe y ya se consolidó como una de las principales herramientas de acceso a la vivienda impulsadas por el gobierno provincial.

Desde su lanzamiento en julio de 2024, la iniciativa desarrollada junto al Banco Municipal de Rosario ya otorgó o comprometió cerca de 800 créditos hipotecarios por un monto total que ronda los 40 mil millones de pesos.

“Hoy estamos entregando un promedio de dos créditos hipotecarios por día”, destacó Lucas Crivelli, al repasar el crecimiento del programa habitacional.

Según explicó el funcionario, Nido surgió a partir de un acuerdo entre la provincia y el Banco Municipal de Rosario que contempló un fondeo total de 60.000 millones de pesos destinados exclusivamente a líneas hipotecarias.

En ese esquema, la administración provincial aportó 8.000 millones de pesos para capitalizar la entidad financiera y garantizar que los recursos permanezcan dentro del circuito económico santafesino.

Uno de los puntos más destacados del programa es la tasa de interés, considerada actualmente una de las más bajas del sistema financiero argentino.

Crivelli detalló que los créditos fueron diseñados bajo un esquema UVA más 4,2%, una condición que buscó acercar el valor de las cuotas al costo mensual de un alquiler.

“Para un crédito de 70 millones de pesos, la cuota inicial arrancaba cerca de los 500 mil pesos”, explicó el funcionario, quien además remarcó la diferencia con otras propuestas bancarias que hoy trabajan con tasas de UVA más 11%.

El programa contempla distintas líneas de financiamiento destinadas a compra, construcción, ampliación y terminación de viviendas.

De acuerdo con el último informe oficial, hasta marzo de 2026 ya se realizaron 20 sorteos y se otorgaron o comprometieron 766 créditos por un total cercano a los 39.830 millones de pesos.

La mayoría de las operaciones estuvieron vinculadas a adquisición y construcción de viviendas, aunque también hubo una importante demanda para ampliaciones y finalización de obras particulares.

Otro de los aspectos que el Gobierno provincial destaca es el alcance territorial de la iniciativa. Según los datos oficiales, Nido ya llegó a 113 localidades santafesinas, cubriendo cerca del 31% del territorio provincial.

Si bien Rosario y Santa Fe concentran la mayor cantidad de operaciones, desde la provincia sostienen que la expansión hacia ciudades medianas y pequeñas es uno de los objetivos centrales del programa.

En ese marco, el gobierno de Maximiliano Pullaro apuesta a fortalecer las políticas habitacionales propias en un contexto donde el acceso al crédito hipotecario sigue siendo limitado en gran parte del país.