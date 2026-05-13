Santa Fe redobla la apuesta cultural: lanzan nuevos fondos para producciones artísticas en plena crisis

En un escenario nacional atravesado por recortes presupuestarios y dificultades económicas para el sector cultural, el gobierno de Santa Fe anunció una nueva convocatoria de financiamiento destinada a impulsar proyectos artísticos y creativos en toda la provincia.

La iniciativa forma parte del programa Espacio Santafesino y corresponde a la tercera edición de los Apoyos a la Producción Cultural, una herramienta con la que el Ministerio de Cultura provincial busca fortalecer la industria cultural, promover empleo y ampliar el acceso a recursos para artistas y colectivos locales.

La ministra de Cultura, Susana Rueda, destacó que la decisión política del gobierno provincial es sostener e incluso ampliar la inversión cultural pese al contexto de ajuste nacional.

“En tiempos de recortes, el gobernador nos pide ir por más y cubrir cuestiones imprescindibles también para la generación de empleo”, señaló la funcionaria al presentar la convocatoria.

La nueva edición contempla una de las inversiones más importantes realizadas hasta ahora por la gestión provincial en materia cultural, con montos que van desde los 2,5 millones hasta los 15 millones de pesos para proyectos audiovisuales.

Según explicó Rueda, el objetivo es acompañar la mayor cantidad posible de iniciativas culturales santafesinas que hoy encuentran dificultades para acceder a financiamiento.

La funcionaria también remarcó que la crisis económica impacta directamente sobre el sector cultural y sostuvo que el gobierno provincial busca sostener herramientas que permitan mantener la actividad y generar oportunidades laborales.

En ese sentido, vinculó la experiencia reciente de Santa Fe en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, donde la provincia debió reforzar el stock de publicaciones debido a la alta demanda del público.

La convocatoria está dirigida a artistas, grupos y productores culturales con residencia acreditada en la provincia durante al menos los últimos dos años.

Los proyectos podrán presentarse en distintas líneas vinculadas al ámbito audiovisual, editorial y literario, incluyendo desarrollo de guiones, producción y posproducción cinematográfica, edición de libros y circulación de obras.

Desde el Ministerio de Cultura aclararon que la convocatoria 2026 tendrá carácter abierto, a diferencia de otras ediciones orientadas a públicos o temáticas específicas.

Sin embargo, el secretario de Desarrollos Culturales, Claudio Ricci, explicó que se priorizarán propuestas vinculadas con la identidad cultural santafesina y trayectorias artísticas locales.

“Este año buscamos una convocatoria más amplia, pero con especial atención a contenidos relacionados con la identidad cultural de la provincia y el recorrido de grupos y artistas santafesinos”, indicó.

Además del financiamiento económico, los proyectos seleccionados en el área literaria pasarán a integrar el catálogo oficial de Ediciones Santafesinas, uno de los sellos editoriales impulsados por la provincia.

Las bases y condiciones ya se encuentran disponibles en el portal oficial de Cultura santafesina, mientras que la inscripción formal comenzará el próximo 18 de agosto.

Con esta nueva convocatoria, la gestión de Maximiliano Pullaro busca reforzar el perfil de acompañamiento estatal a la producción cultural y diferenciarse del ajuste nacional sobre áreas vinculadas al arte, la cultura y las industrias creativas.