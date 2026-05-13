Oxford Economics mantuvo su proyección para Argentina, pero alertó por los riesgos que amenazan la recuperación

Oxford Economics mantuvo su previsión de crecimiento para Argentina en 2,4% durante 2026

La consultora advirtió que el primer trimestre del año mostró señales económicas decepcionantes

El informe destacó la desaceleración de la inflación impulsada por el Gobierno de Javier Milei

La firma británica alertó sobre la sobrevaluación del peso y los riesgos cambiarios

Persisten preocupaciones por la sostenibilidad de la deuda pública y la fragilidad financiera

El sector externo aparece como el principal sostén de la recuperación económica prevista

La economía argentina continúa generando señales contradictorias hacia el exterior. Mientras algunos indicadores muestran una desaceleración de la inflación y una mejora relativa en determinadas variables macroeconómicas, persisten dudas profundas sobre la sustentabilidad del proceso económico y la capacidad del país para sostener una recuperación estable en el tiempo. Ese equilibrio inestable quedó reflejado en el último informe elaborado por Oxford Economics, que decidió mantener su proyección de crecimiento para 2026 pese a reconocer un comienzo de año más débil de lo esperado.

La consultora con sede en Londres sostuvo que la economía argentina podría expandirse 2,4% este año, una cifra que, si bien implica crecimiento, se mantiene por debajo tanto de las previsiones del mercado local como de las estimaciones más recientes del Fondo Monetario Internacional. El dato revela una mirada más cautelosa sobre el rumbo económico del país y, particularmente, sobre la capacidad del Gobierno para sostener el actual esquema de estabilización sin afectar aún más el consumo y la actividad interna.

El informe señaló que el desempeño del primer trimestre resultó decepcionante y atribuyó parte de las dificultades a la debilidad persistente de la demanda doméstica. Sin embargo, la firma británica consideró que el sector externo podría transformarse en un motor capaz de compensar parcialmente esa desaceleración. En otras palabras, Oxford Economics ve posibilidades de crecimiento, aunque apoyadas principalmente en exportaciones y no en una recuperación robusta del mercado interno.

El diagnóstico de la consultora también dejó expuesta la magnitud de los problemas estructurales que arrastra la economía argentina desde hace años. El documento describió al país como una economía de baja apertura comercial, con una producción prácticamente estancada desde el final del boom internacional de las materias primas. Además, remarcó que las distorsiones acumuladas durante décadas continúan condicionando el presente económico.

Entre esas distorsiones, el informe mencionó el impacto de políticas de controles de precios y restricciones cambiarias implementadas por administraciones anteriores, factores que —según la consultora— contribuyeron a deteriorar la competitividad, elevar costos y desalentar inversiones. Oxford Economics advirtió que la puntuación de riesgo de costos de mercado para Argentina se mantiene en niveles extremadamente altos en comparación con el promedio regional.

El análisis también dedicó un apartado específico a las medidas impulsadas por el gobierno de Javier Milei desde diciembre de 2023. Allí reconoció que la actual administración logró interrumpir la asistencia monetaria del Banco Central al Tesoro y destacó la fuerte desaceleración de la inflación mensual registrada durante los últimos meses. Para la consultora, esos movimientos constituyen un cambio relevante respecto del esquema económico previo.

No obstante, el reporte dejó en claro que esos avances todavía conviven con fuertes desequilibrios. Uno de los puntos centrales del informe fue la advertencia sobre el tipo de cambio. Oxford Economics consideró que el peso continúa mostrando señales de sobrevaluación y estimó que esa situación debería corregirse hacia fines de 2026. La firma recordó además que una de las primeras medidas de Milei fue la devaluación del 54% aplicada en diciembre de 2023, acompañada luego por un esquema de crawling peg mensual.

La consultora también puso el foco sobre la fragilidad financiera del país. En materia de deuda soberana, el documento remarcó que Argentina continúa penalizada por su historial de defaults y por la escasez de dólares. Aunque reconoció cierta mejora reciente en la calificación crediticia otorgada por Moody's, sostuvo que persisten problemas de solvencia y liquidez que mantienen elevado el riesgo financiero general.

Según el informe, la sostenibilidad de la deuda pública sigue dependiendo de condiciones muy delicadas, especialmente de tasas de interés reales negativas. A eso se suma un escenario de incertidumbre política y dudas sobre la profundidad y continuidad de las reformas impulsadas por el Gobierno.

Oxford Economics también observó con preocupación el comportamiento del crédito comercial y advirtió que el riesgo de repago del sector privado argentino continúa entre los más altos de América Latina. Esa situación, según el análisis, limita las posibilidades de financiamiento y condiciona la expansión de la actividad económica.

La diferencia entre las proyecciones de Oxford Economics y las estimaciones de otros organismos refleja las distintas miradas que existen sobre el futuro inmediato de la Argentina. Mientras el consenso de analistas relevado por el Banco Central de la República Argentina proyecta una expansión del 2,8% y el FMI elevó recientemente su expectativa a 3,5%, la consultora británica eligió sostener una visión más prudente frente a un escenario que todavía considera altamente vulnerable.