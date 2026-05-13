La grieta que Milei no logra cerrar

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

La imagen más incómoda para el Gobierno no fue la multitud universitaria ocupando otra vez las calles. Tampoco las columnas de estudiantes, docentes e investigadores regresando al centro de la escena pública después de meses de tensión silenciosa. La verdadera señal de alarma apareció dentro del propio oficialismo: el momento exacto en que Patricia Bullrich decidió correrse de la disciplina vertical que domina al universo libertario y obligó públicamente a Manuel Adorni a dar explicaciones inmediatas sobre su patrimonio.

Ahí se abrió algo más profundo que una simple diferencia táctica. Se quebró, aunque sea parcialmente, la lógica de obediencia absoluta que caracteriza al poder construido por Javier Milei y Karina Milei. Y cuando un gobierno que edificó su autoridad sobre el control total de la palabra empieza a mostrar fisuras internas, el problema deja de ser exclusivamente político. Pasa a ser también simbólico.

El mileísmo había logrado hasta ahora algo poco frecuente en la Argentina contemporánea: convertir un espacio político improvisado y sin estructura tradicional en una maquinaria de conducción rígida, donde ministros, legisladores y aliados orbitaban alrededor de una sola voz. La irrupción de Bullrich alteró esa dinámica. Porque no habló un dirigente opositor. Habló una figura central del oficialismo, con volumen político propio, votos propios y ambiciones propias.

Y habló, además, sobre un tema extremadamente sensible: la transparencia.

El Gobierno todavía no comprende la dimensión política del caso Adorni. Cree que se trata apenas de una operación opositora, de un episodio mediático destinado a erosionar la imagen presidencial. Pero el problema es otro. El punto crítico es que el escándalo golpea sobre uno de los pilares discursivos que llevaron a Milei al poder: la superioridad moral frente a “la casta”.

Por eso Bullrich detectó un vacío. Y en política, los vacíos rara vez permanecen desocupados mucho tiempo.

La ministra entendió antes que nadie que una parte importante de la sociedad —incluso votantes libertarios— no reclamaba una defensa cerrada de Adorni sino algo mucho más sencillo: explicaciones rápidas, claras y convincentes. El oficialismo eligió el camino inverso. Se encapsuló. Reaccionó con enojo. Atacó a quienes preguntaban. Y volvió a cometer un error que ya había pagado caro durante 2025: subestimar demandas sociales razonables sólo porque provienen de sectores incómodos para su narrativa.

La movilización universitaria de ayer expone exactamente ese mismo problema.

El Gobierno insiste en interpretar la protesta como una maniobra impulsada exclusivamente por el kirchnerismo, la izquierda o sectores corporativos enquistados en las universidades nacionales. Y aunque esos sectores efectivamente participan y buscan capitalizar políticamente el conflicto, reducir toda la movilización a esa lectura es un error de diagnóstico que puede terminar costándole caro a la administración libertaria.

La universidad pública conserva en la Argentina un valor simbólico que atraviesa ideologías, clases sociales y generaciones. Incluso personas que acompañan el rumbo económico de Milei observan con preocupación el deterioro salarial de docentes e investigadores, la caída de fondos operativos y el congelamiento de áreas científicas estratégicas.

Allí aparece una contradicción delicada para el oficialismo: mientras exhibe logros macroeconómicos que parte de la sociedad reconoce —desaceleración inflacionaria, superávit fiscal, orden monetario— pierde sensibilidad frente a conflictos donde la sociedad espera algo más que equilibrio contable.

La protesta universitaria se convirtió nuevamente en el punto de encuentro de sectores sociales muy distintos entre sí. No sólo confluyen agrupaciones opositoras tradicionales. También aparecen profesionales, familias de clase media, estudiantes sin identificación partidaria e incluso votantes oficialistas que sienten que el ajuste encontró un límite demasiado cerca de valores históricos profundamente arraigados.

El Gobierno parece no advertir que la discusión ya dejó de ser exclusivamente presupuestaria. La sociedad comenzó a percibir el conflicto universitario como una discusión sobre prioridades.

Y ahí el oficialismo enfrenta un dilema complejo. Porque es cierto que el sistema universitario argentino arrastra enormes problemas de transparencia, eficiencia y administración política. Existen estructuras burocráticas anquilosadas, facultades utilizadas como cajas partidarias y mecanismos de funcionamiento que requieren reformas profundas. Pero también es cierto que la administración libertaria todavía no mostró un plan universitario integral, moderno y técnicamente consistente.

Hasta ahora predominó una lógica puramente fiscalista: recortar primero y discutir después.

Ese método puede funcionar en determinadas áreas del Estado. Pero encuentra límites cuando impacta sobre sectores que conservan legitimidad social transversal. La universidad pública es uno de ellos. El Hospital Garrahan fue otro. La discapacidad también lo fue. Son conflictos donde la sociedad no necesariamente rechaza el ajuste, pero sí exige racionalidad, sensibilidad y capacidad de negociación.

En ese punto, la experiencia de 2025 debería funcionar como advertencia para Milei.

Durante ese año, el oficialismo permitió que distintas demandas sociales quedaran huérfanas de representación dentro del propio Gobierno. Y cada vez que eso ocurrió, la oposición encontró oxígeno político para reconstruirse parcialmente. La derrota bonaerense frente a Axel Kicillof fue consecuencia, en parte, de esa desconexión creciente entre la lógica económica libertaria y determinadas demandas sociales que el oficialismo eligió ignorar.

Ahora el escenario amenaza con repetirse.

Bullrich ocupa el vacío que deja el caso Adorni. La universidad ocupa el vacío que deja la ausencia de una política educativa clara. Y ambos fenómenos comparten algo más importante de lo que parece: revelan límites concretos al hiperpresidencialismo carismático que Milei construyó desde su llegada al poder.

Ese esquema funciona mientras el Presidente monopoliza la representación de todas las demandas sociales relevantes. Pero cuando comienzan a emerger reclamos legítimos que el oficialismo no logra absorber, aparecen dirigentes dispuestos a disputar ese espacio.

Bullrich lo entendió rápido. Tal vez demasiado rápido para la comodidad de la Casa Rosada.

Porque detrás de la discusión sobre Adorni y de la protesta universitaria empieza a insinuarse una pregunta mucho más incómoda para el Gobierno: si la administración libertaria será capaz de ampliar su base política o si terminará encerrada en una lógica de confrontación permanente, eficaz para resistir, pero insuficiente para gobernar una sociedad compleja y fatigada.