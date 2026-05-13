Mientras Nación abandona las rutas, Pullaro apuesta millones a la obra pública y marca diferencias con Milei

En un contexto nacional donde las rutas nacionales lucen destruidas, peligrosas y completamente abandonadas por el Gobierno de Javier Milei, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, volvió a tomar distancia del modelo libertario y ratificó una fuerte inversión en infraestructura vial, convencido de que sin caminos en condiciones no hay producción, trabajo ni desarrollo posible.

La señal política y económica quedó expuesta durante una reunión realizada en Rafaela, encabezada por el administrador de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo, el intendente Leonardo Viotti y el presidente de Enerfe, Rodolfo Giacossa, donde se repasaron las obras estratégicas que el gobierno santafesino impulsa en la región.

Mientras la Nación paraliza obras y deja que corredores fundamentales se conviertan en verdaderas trampas mortales para quienes trabajan y producen, Santa Fe avanza en sentido contrario: invierte, mantiene y proyecta infraestructura.

“Pullaro tiene claro que las rutas no son un gasto, sino una inversión para sostener la producción y el empleo”, deslizaron desde el entorno provincial.

Más de $52.000 millones para rutas provinciales

Durante el encuentro, Seghezzo confirmó el lanzamiento de una licitación superior a los 52.000 millones de pesos destinada exclusivamente al mantenimiento y reparación de rutas provinciales, una cifra que contrasta brutalmente con el abandono nacional.

Entre las obras prioritarias para la región aparecen:

Ruta Provincial 70 , con reparaciones en el tramo hacia Córdoba, desde Vila hasta la Ruta Provincial 22.

, con reparaciones en el tramo hacia Córdoba, desde Vila hasta la Ruta Provincial 22. Ruta Provincial 280 , corredor clave de conexión con Sunchales.

, corredor clave de conexión con Sunchales. Trabajos de sellado de fisuras, una técnica preventiva fundamental para evitar el deterioro estructural de las calzadas y reducir costos futuros.

Desde Vialidad remarcaron que este tipo de mantenimiento había sido discontinuado en la gestión anterior y que su recuperación resulta esencial para preservar la red vial santafesina.

El contraste con las rutas nacionales

La diferencia entre la política provincial y la nacional quedó todavía más expuesta cuando se abordó la crítica situación de las rutas nacionales 34 y 11, ambas en un estado alarmante.

Baches, banquinas destruidas, falta de mantenimiento y obras paralizadas forman parte del paisaje cotidiano en corredores donde circula buena parte de la producción argentina.

Frente a esa realidad, Pullaro llegó incluso a solicitar formalmente a la Nación el traspaso de rutas nacionales para poder intervenirlas desde la provincia y garantizar condiciones mínimas de seguridad vial.

“Las rutas destruidas no solo ponen en riesgo vidas humanas, también destruyen la competitividad, encarecen el transporte y golpean de lleno al aparato productivo”, sostienen desde el gobierno santafesino.

Obras estratégicas para la producción

En la reunión también se repasaron proyectos de enorme impacto logístico, como el tercer carril en la zona portuaria del tramo San Lorenzo–Timbúes, por donde sale gran parte de las exportaciones agroindustriales del país.

Además, se confirmó el avance de obras energéticas claves para Rafaela, entre ellas inversiones de la EPE y la futura Subestación Rafaela Oeste, considerada vital para sostener el crecimiento industrial y urbano.

Acceso Oeste: una obra próxima a inaugurarse

Uno de los anuncios más esperados para la ciudad fue la etapa final de las obras del Acceso Oeste de Rafaela sobre la Ruta Provincial 70, cuya inauguración se prevé para las próximas semanas.

La obra completará así la transformación integral del corredor iniciado previamente en el acceso este de la ciudad.

En tiempos donde el Gobierno nacional decidió retirarse prácticamente de la obra pública, Pullaro parece decidido a sostener un modelo opuesto: rutas en condiciones, infraestructura energética y presencia del Estado para apuntalar la producción.

Porque en Santa Fe entienden algo que en la Casa Rosada parecen ignorar: sin caminos seguros y sin infraestructura, no hay crecimiento económico posible.